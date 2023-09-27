Терапевт Аксенова: какая температура тела считается смертельно опасной

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градусник

Врач-терапевт Галина Аксенова рассказала, какие показатели градусника можно считать смертельно опасными для жизни.

Высокая температура — здоровая реакция организма на попадание инфекции. Это симптом заболевания, а не болезнь. Повышение температуры помогает убить вирусы или бактерии, вызывающие инфекцию.

— Для каждого человека нормальная температура своя. Для одних людей это «стандартные» 36,6 ºС, для других 35,7 ºС, а для кого-то и 37,0 ºС, — отметила медик aif.ru.

Опасным для жизни считается повышение температуры выше 42 градусов, потому что тогда, по словам Аксеновой, разрушаются белки организма. При температуре 40-42 ºС можно говорить о тепловом ударе, которые вызывает сбой в работе центральной нервной системы и всех органов.

Может ли быть смертельно опасной температура выше 38,5 градуса? Может, если человек страдает некоторыми патологиями, например, у него серьезные проблемы с печенью, почками, сердечно-сосудистой системой и так далее.

Виды лихорадки
  • Легкая (субфебрильная) температура 37,1-37,9
  • Умеренная (фебрильная) температура (от 38 до 38,9)
  • Высокая (пиретическая) температура (от 39 до 41)
  • Чрезмерная (гиперпиретическая) температура (41 и выше)

Как снизить температуру в домашних условиях? Поможет:
  • обильное несладкое питье,
  • постельный режим,
  • прохлада в помещении,
  • легкая одежда, не согревающая тело.

Какие болезни могут быть при температуре 39?

Грипп начинается остро с повышения температуры сразу до высоких цифр (39-40), нередко сопровождаемого ознобом. Появляются симптомы общей интоксикации: головная боль, слабость, боли в мышцах и суставах, слезотечение, боль в глазных яблоках. 

Температура выше 39 градусов может приводить к необратимым последствиям в ЦНС, обезвоживанию организма и нарушению в работе сердечно-сосудистой системы. Нередко повышается вязкость крови, что может провоцировать образование тромбов.

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