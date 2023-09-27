Терапевт Аксенова: какая температура тела считается смертельно опасной
Врач-терапевт Галина Аксенова рассказала, какие показатели градусника можно считать смертельно опасными для жизни.
Высокая температура — здоровая реакция организма на попадание инфекции. Это симптом заболевания, а не болезнь. Повышение температуры помогает убить вирусы или бактерии, вызывающие инфекцию.
— Для каждого человека нормальная температура своя. Для одних людей это «стандартные» 36,6 ºС, для других 35,7 ºС, а для кого-то и 37,0 ºС, — отметила медик aif.ru.
Опасным для жизни считается повышение температуры выше 42 градусов, потому что тогда, по словам Аксеновой, разрушаются белки организма. При температуре 40-42 ºС можно говорить о тепловом ударе, которые вызывает сбой в работе центральной нервной системы и всех органов.
Может ли быть смертельно опасной температура выше 38,5 градуса? Может, если человек страдает некоторыми патологиями, например, у него серьезные проблемы с печенью, почками, сердечно-сосудистой системой и так далее.
Виды лихорадки
- Легкая (субфебрильная) температура 37,1-37,9
- Умеренная (фебрильная) температура (от 38 до 38,9)
- Высокая (пиретическая) температура (от 39 до 41)
- Чрезмерная (гиперпиретическая) температура (41 и выше)
Как снизить температуру в домашних условиях? Поможет:
- обильное несладкое питье,
- постельный режим,
- прохлада в помещении,
- легкая одежда, не согревающая тело.
Какие болезни могут быть при температуре 39?
Грипп начинается остро с повышения температуры сразу до высоких цифр (39-40), нередко сопровождаемого ознобом. Появляются симптомы общей интоксикации: головная боль, слабость, боли в мышцах и суставах, слезотечение, боль в глазных яблоках.
Температура выше 39 градусов может приводить к необратимым последствиям в ЦНС, обезвоживанию организма и нарушению в работе сердечно-сосудистой системы. Нередко повышается вязкость крови, что может провоцировать образование тромбов.
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