Терапевт Аксенова: какая температура тела считается смертельно опасной

Легкая (субфебрильная) температура 37,1-37,9

Умеренная (фебрильная) температура (от 38 до 38,9)

Высокая (пиретическая) температура (от 39 до 41)

Чрезмерная (гиперпиретическая) температура (41 и выше)

обильное несладкое питье,

постельный режим,

прохлада в помещении,

легкая одежда, не согревающая тело.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.