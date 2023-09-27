Гастроэнтеролог: для хорошей работы желчного пузыря на завтрак нужно есть правильные жиры и белок

запоры

жидкий стул светлого цвета

вздутия живота

неприятный запах изо рта

налет на языке белого или желтого цвета

плохое пищеварение

нет аппетита по утрам

чувство тяжести, горечь во рту

отрыжка после приемов пищи

жировики, комедоны, липомы

очень сухая кожа, дерматиты, угри

Авокадо

Лосось

Орехи

Семена чиа

Греческий йогурт

Кокосовое масло

Оливковое масло

Яйца

рвотные позывы, возникающие перед или после употребления жирной пищи;

болевые ощущения в правом боку;

тупая и распирающая боль в правом подреберье;

потеря аппетита;

повышение билирубина в крови;

проблемы со стулом.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.