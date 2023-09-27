Гастроэнтеролог: для хорошей работы желчного пузыря на завтрак нужно есть правильные жиры и белок

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живот

Как рассказала терапевт, гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая, для хорошей работы желчного пузыря (ЖП) завтрак должен содержать правильные жиры и белок.

— Этот орган нужно любить и сохранять, потому что это хранилище для желчи, которая необходима для хорошего пищеварения, усвоения жирорастворимых витаминов и детоксикации организма, — отметила медик в своем блоге.

Желчный пузырь сокращается в ответ на любой прием пищи, и степень сокращения зависит от ее состава. Лучше всего ЖП сокращается при приеме жиров и белка. Поэтому очень важно, чтобы завтрак содержал правильные жиры и белок.

Безжировые диеты ухудшают качество и количество желчи, подчеркнула врач.

Признаки нарушения работы ЖП:
  • запоры
  • жидкий стул светлого цвета
  • вздутия живота
  • неприятный запах изо рта
  • налет на языке белого или желтого цвета
  • плохое пищеварение
  • нет аппетита по утрам
  • чувство тяжести, горечь во рту
  • отрыжка после приемов пищи
  • жировики, комедоны, липомы
  • очень сухая кожа, дерматиты, угри

Где взять правильные жиры?
  • Авокадо 
  • Лосось 
  • Орехи 
  • Семена чиа 
  • Греческий йогурт 
  • Кокосовое масло 
  • Оливковое масло 
  • Яйца

Ранее «МедикФорум» писал, как понять, что проблемы именно с желчным пузырем. Основные симптомы:

  • рвотные позывы, возникающие перед или после употребления жирной пищи;
  • болевые ощущения в правом боку;
  • тупая и распирающая боль в правом подреберье;
  • потеря аппетита;
  • повышение билирубина в крови;
  • проблемы со стулом.

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