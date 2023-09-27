Гастроэнтеролог: для хорошей работы желчного пузыря на завтрак нужно есть правильные жиры и белок
Как рассказала терапевт, гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая, для хорошей работы желчного пузыря (ЖП) завтрак должен содержать правильные жиры и белок.
— Этот орган нужно любить и сохранять, потому что это хранилище для желчи, которая необходима для хорошего пищеварения, усвоения жирорастворимых витаминов и детоксикации организма, — отметила медик в своем блоге.
Желчный пузырь сокращается в ответ на любой прием пищи, и степень сокращения зависит от ее состава. Лучше всего ЖП сокращается при приеме жиров и белка. Поэтому очень важно, чтобы завтрак содержал правильные жиры и белок.
Безжировые диеты ухудшают качество и количество желчи, подчеркнула врач.
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Признаки нарушения работы ЖП:
- запоры
- жидкий стул светлого цвета
- вздутия живота
- неприятный запах изо рта
- налет на языке белого или желтого цвета
- плохое пищеварение
- нет аппетита по утрам
- чувство тяжести, горечь во рту
- отрыжка после приемов пищи
- жировики, комедоны, липомы
- очень сухая кожа, дерматиты, угри
Где взять правильные жиры?
- Авокадо
- Лосось
- Орехи
- Семена чиа
- Греческий йогурт
- Кокосовое масло
- Оливковое масло
- Яйца
Ранее «МедикФорум» писал, как понять, что проблемы именно с желчным пузырем. Основные симптомы:
- рвотные позывы, возникающие перед или после употребления жирной пищи;
- болевые ощущения в правом боку;
- тупая и распирающая боль в правом подреберье;
- потеря аппетита;
- повышение билирубина в крови;
- проблемы со стулом.
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