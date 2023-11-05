Даже одним глотком: эти лекарства запрещено запивать кофе
Многие люди начинают свой день не только с чашки кофе, но и с приема таблеток. Возникает соблазн запить лекарства глотком бодрящего напитка, но делать этого нельзя.
Лекарства нужно запивать только водой, призывают медики. Некоторые препараты мешать с кофе просто опасно, говорится в исследовании, опубликованном в The Health.
Таблетки для лечения щитовидки. Употребление кофе одновременно с приемом лекарства для лечения щитовидной железы может снизить усвояемость лекарства, что делает его менее эффективным. Кофе может снизить всасывание лекарств более чем наполовину, говорится в исследовании.
Болезни щитовидной железы:
- Тиреотоксикоз
- Нетоксический зоб
- Диффузный зоб
- Гипотиреоз
- Гипертиреоз
- Аденома гипофиза
Простуда и аллергия. Лекарства от них часто содержат стимуляторы ЦНС, такие как псевдоэфедрин. Содержащийся в утреннем напитке кофеин тоже является мощным стимулятором. Могут проявиться побочные эффекты: нервозность, повышенная возбудимость.
Лекарства от сахарного диабета. Если вы смешаете кофе с сахаром или молоком, это может привести к резкому повышению уровня сахара в крови и повлиять на эффективность лекарства от диабета. Исследования показывают, что кофеин может ухудшать симптомы у людей с диабетом.
Антидепрессанты. Кофе может уменьшить количество лекарства, усваиваемого организмом. Еще он он вызывает бессонницу и учащенное сердцебиение. Лучше всего принять лекарство, а кофе выпить позже или вообще от него отказаться.
Лекарства для лечения астмы. Кофе способен усилить побочные эффекты бронхолитиков: головную боль; беспокойство; боль в животе; раздражительность.
Также медики советуют воздержаться от кофе при приеме таблеток от болезни Альцгеймера, гипертонии (здесь лучше вообще его не пить), при приеме антипсихотических препаратов и мелатонина.
Кофе усиливает метаболизм кальция и его выведение из организма, повышает скорость потери костной массы, уменьшая плотность костей у пожилых — возникает риск переломов. В больших дозах вызывает нервное истощение.
Есть много данных о том, как кофе воздействует на организм. Многие ученые склоняются к тому, что он приносит намного больше пользы, чем вреда. Умеренное потребление натурального кофе без сахара уменьшает общую смертность, а также снижает риск некоторых видов рака — полости рта, эндометрия, кишечника и кожи.
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