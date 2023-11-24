Диетолог Егорова: как похудеть перед Новым годом без вреда для здоровья

— отметила Егорова специально для «МедикФорума».Важно помнить, что здоровое похудение — постепенный процесс, основанный на сбалансированном питании и умеренной физической активности. Рекомендуется стремиться к устойчивой потере веса в пределах 0,5-1 кг в неделю.: Задайте себе конкретные и достижимые цели по снижению веса. Не ставьте себе слишком высокие ожидания, чтобы избежать разочарования.Избегайте обработанных продуктов, жирной и сладкой пищи. Питайтесь хотя бы две недели только нежирным мясом, яйцами, свежими овощами, зеленью. Попробуйте хотя бы на время отказаться от сахара, быстрых углеводов, жирной пищи. Готовьте на пару или тушите. Иногда этого достаточно, чтобы скинуть несколько килограммов.Обратите внимание на размер порций и попробуйте уменьшить их. Постепенно увеличивайте потребление овощей и уменьшайте потребление высококалорийных продуктов.Включите в свою жизнь регулярные физические упражнения, такие как ходьба, бег, плавание или занятия в тренажерном зале. Попробуйте через день ходить в парке в быстром темпе. Лучше взять специальные палки, чтобы не поскользнуться и нагрузить руки.Стресс может привести к перееданию и неправильному питанию. Ищите способы справляться со стрессом, такие как йога, медитация или хобби.Объединитесь с друзьями или семьей, которые также стремятся к здоровому образу жизни. Вместе вы сможете поддерживать друг друга и достигать своих целей.Пейте достаточное количество воды в течение дня. Вода помогает увлажнить организм, улучшает обмен веществ и помогает контролировать аппетит.Читайте также: Гастроэнтеролог Помойнецкая: чем заменить кофе при обострениях со стороны ЖКТ Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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