Врач Волкова: пять рабочих советов от переедания и пищевых срывов

— описала процесс срыва медик в своем блоге Постарайтесь перенести большую часть своего рациона на первую половину дня. Врач подчеркивает: если утром вы выпили чашку кофе, ничего не съели, в обед чем-то перекусили, что вечером непрменно сорветесь.. За основной приём пищи нужно употреблять 200-300 грамм еды. Врач отмечает: мозг «увидит», что это была реально пища, это «сигнал спокойствия».. Выпейте тёплой воды или чай с ромашкой. Возможно, «голод» пройдет.. Врач отмечает: «вкусняшки будоражат ваши надпочечники и углеводный обмен». Если не можете без шоколада — только в первой половине дня и маленький кусочек.«Обезжиренная диета точно рано или поздно приведёт к срывам», — подчеркивает медик.Сорвались? Простите себя и спокойно возвращайтесь «на путь истинный».Лишний вес может оказывать серьезное негативное воздействие на наше здоровье и благополучие. Вот несколько причин, почему стоит стремиться к достижению и поддержанию здорового веса:Сердечно-сосудистые заболевания: Избыточный вес связан с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертензия, инсульт и сердечные приступы. Поддерживая здоровый вес, мы снижаем нагрузку на сердце и сосуды.Диабет: Лишний вес является одним из главных факторов риска развития сахарного диабета второго типа. Уровень инсулина в организме может быть нарушен при избыточном весе.Заболевания опорно-двигательной системы: Перегрузка суставов и позвоночника при избыточном весе приводит к развитию остеоартроза, боли в спине и суставах.Психологическое благополучие: Лишний вес оказывает негативное влияние на самооценку и психологическое состояние. Депрессия и тревожность могут быть связаны с проблемами веса.Репродуктивное здоровье: Избыточный вес влияет на репродуктивную функцию, приводит к нарушению менструального цикла, бесплодию и другим проблемам.Индекс массы тела (ИМТ): ИМТ является одним из основных показателей ожирения. Если ИМТ превышает 30, это указывает на наличие ожирения.Объем талии: Избыточный жир, сконцентрированный в области талии, является признаком ожирения. У мужчин это объем талии более 102 см, а у женщин — более 88 см.Читайте также: Гастроэнтеролог Помойнецкая: чем заменить кофе при обострениях со стороны ЖКТ Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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