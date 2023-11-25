Врач Волкова: пять рабочих советов от переедания и пищевых срывов
Врач Екатерина Волкова дала пять простых советов от переедания. Что поможет не уйти в срыв?
— Ну всё же было хорошо, встала на «рельсы», научилась отличать голод от вселенской печали и не заметила как снова сорвалась. И мозг ещё, хитрющий такой! Он тебе в момент преступления говорит: «Тссссс, не переживай, от одной шоколадки ничего не будет! — описала процесс срыва медик в своем блоге.
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Пять советов, как не переедать:
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Всегда завтракайте. Постарайтесь перенести большую часть своего рациона на первую половину дня. Врач подчеркивает: если утром вы выпили чашку кофе, ничего не съели, в обед чем-то перекусили, что вечером непрменно сорветесь.
Не кладите в свою тарелку мизерные порции. За основной приём пищи нужно употреблять 200-300 грамм еды. Врач отмечает: мозг «увидит», что это была реально пища, это «сигнал спокойствия».
Вы думаете, что хотите есть, а это жажда. Выпейте тёплой воды или чай с ромашкой. Возможно, «голод» пройдет.
Не ешьте сладкое и соленое — это триггер срыва. Врач отмечает: «вкусняшки будоражат ваши надпочечники и углеводный обмен». Если не можете без шоколада — только в первой половине дня и маленький кусочек.
Не отказывайтесь от жира. «Обезжиренная диета точно рано или поздно приведёт к срывам», — подчеркивает медик.
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Сорвались? Простите себя и спокойно возвращайтесь «на путь истинный».
Лишний вес может оказывать серьезное негативное воздействие на наше здоровье и благополучие. Вот несколько причин, почему стоит стремиться к достижению и поддержанию здорового веса:
Сердечно-сосудистые заболевания: Избыточный вес связан с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертензия, инсульт и сердечные приступы. Поддерживая здоровый вес, мы снижаем нагрузку на сердце и сосуды.
Диабет: Лишний вес является одним из главных факторов риска развития сахарного диабета второго типа. Уровень инсулина в организме может быть нарушен при избыточном весе.
Заболевания опорно-двигательной системы: Перегрузка суставов и позвоночника при избыточном весе приводит к развитию остеоартроза, боли в спине и суставах.
Психологическое благополучие: Лишний вес оказывает негативное влияние на самооценку и психологическое состояние. Депрессия и тревожность могут быть связаны с проблемами веса.
Репродуктивное здоровье: Избыточный вес влияет на репродуктивную функцию, приводит к нарушению менструального цикла, бесплодию и другим проблемам.
Признаки, которые могут указывать на наличие ожирения:
Индекс массы тела (ИМТ): ИМТ является одним из основных показателей ожирения. Если ИМТ превышает 30, это указывает на наличие ожирения.
Объем талии: Избыточный жир, сконцентрированный в области талии, является признаком ожирения. У мужчин это объем талии более 102 см, а у женщин — более 88 см.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Екатерина Волкова
Медицина
акушер-гинеколог
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