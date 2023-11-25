Соусы, деликатесы, газировка: ученые пересмотрели перечень продуктов, способных вызвать рак
Ученые провели исследование и пересмотрели список продуктов, провоцирующих онкологические заболевания.
Считалось, это рак провоцируют ультра-обработанные продукты питания. Это продукты, которые прошли множество химических и технологических процессов, чтобы увеличить их срок годности. Это не совсем так, отметили ученые.
В исследовании использовались данные 260 000 европейцев, за ними наблюдали более десяти лет. Мужчины каждый день ели чуть более 400 граммов ультра-обработанных продуктов, женщины — 326 граммов. За время наблюдения онкология, заболевания сердца и сосудов и сахарный диабет второго типа обнаружили у 4461 человека.
Выяснилось, что риск возникновения рака был на девять процентов выше у тех, кто ест промышленную пищу, о которой шла речь. Особенно вредны:
- жирные продукты,
- мясные деликатесы,
- соусы,
- сладкая газировка.
При этом связь между сухими завтраками, хлебом, заменителями мяса (растительными), злаковыми продуктами с раком и другими вышеобозначенными болезнями не обнаружена.
Об исследовании рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем блоге. Вот ее комментарий:
— Мое мнение вы знаете: понятная и простая пища лучше всего. Ешьте вкусно, но правильно, — написала она.
Почему стоит ограничивать потребление «вредной» еды:
Повышенный риск развития заболеваний. Еда, богатая насыщенными жирами, сахаром, солью и добавками, может увеличить риск развития различных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа, ожирение и некоторые виды рака.
Негативное влияние на вес и фигуру. Еда, часто богатая калориями, может привести к набору лишнего веса. Высокое содержание сахара и жиров способствует образованию жировых отложений.
Недостаток питательных веществ. Фастфуд, газированные напитки и сладости часто бедна питательными веществами, такими как витамины, минералы и клетчатка. Постоянное потребление такой пищи приводит к дефициту важных питательных веществ в организме.
Риск развития зависимости. Некоторые продукты, особенно те, которые содержат большое количество сахара и соли, могут вызывать зависимость и привыкание.
Негативное влияние на настроение и энергию. «Быстрая» пища и продукты с высоким содержанием сахара вызывают колебания уровня глюкозы в крови, что приводит к изменениям настроения, ухудшению концентрации и снижению энергии.
Ранее «МедикФорум» писал, что врач Екатерина Волкова дала пять простых советов от переедания. Что поможет не уйти в срыв?
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
эндокринолог
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