Врач Мясников: обычная свекла снижает риск развития рака и помогает похудеть
По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, дешевый овощ, который растет в каждом огороде, способен снизить риск развития онкологических заболеваний. Речь идет об обычной свекле.
Это происходит из-за бетаина, который повышает уровень железа, улучшает функцию сердца и помогает похудеть.
— Клинические исследования показали, что бетаин способствует увеличению физической силы, росту мышечной массы и снижению жировых запасов, — отметил медик в эфире телеканала «Россия 1».
Он советует есть свеклу в сыром виде, добавляя ее в салат. При термической обработке корнеплод может потерять свои полезные свойства.
Свеклу надо употреблять с осторожностью при камнях в почках или других заболеваниях, связанных с образованием оксалатов.
Еще несколько фактов о пользе свеклы:
1. Источник питательных веществ. Свекла содержит витамины А, С и К, фолиевую кислоту, магний, железо и другие важные минералы. Она также является отличным источником клетчатки, которая способствует нормализации пищеварения.
2. Поддержка здоровья сердца. Свекла содержит нитраты, которые могут помочь снизить артериальное давление и улучшить кровообращение. Это снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
3. Антиоксидантные свойства. Свекла содержит антиоксиданты, такие как бета-каротин и бетаин, которые помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами и снижают воспаление в организме.
4. Поддержка печени. Свекла содержит пигменты, называемые бетацефалины, которые помогают очищать и защищать печень от токсинов. Она также способствует выработке ферментов, необходимых для разложения и удаления отходов из организма.
5. Улучшение пищеварения. Благодаря высокому содержанию клетчатки, свекла помогает регулировать пищеварение, предотвращает запоры и способствует улучшению общего состояния кишечника.
6. Поддержка иммунной системы. Свекла содержит витамин С, который помогает укрепить иммунную систему и защищать организм от инфекций и вирусов.
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Александр Мясников
Медицина
Врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
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