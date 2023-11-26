Врач Мясников: обычная свекла снижает риск развития рака и помогает похудеть

Это происходит из-за бетаина, который повышает уровень железа, улучшает функцию сердца и помогает похудеть.— отметил медик в эфире телеканала «Россия 1».Он советует есть свеклу в сыром виде, добавляя ее в салат. При термической обработке корнеплод может потерять свои полезные свойства.Свеклу надо употреблять с осторожностью при камнях в почках или других заболеваниях, связанных с образованием оксалатов.1. Источник питательных веществ. Свекла содержит витамины А, С и К, фолиевую кислоту, магний, железо и другие важные минералы. Она также является отличным источником клетчатки, которая способствует нормализации пищеварения.2. Поддержка здоровья сердца. Свекла содержит нитраты, которые могут помочь снизить артериальное давление и улучшить кровообращение. Это снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.3. Антиоксидантные свойства. Свекла содержит антиоксиданты, такие как бета-каротин и бетаин, которые помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами и снижают воспаление в организме.4. Поддержка печени. Свекла содержит пигменты, называемые бетацефалины, которые помогают очищать и защищать печень от токсинов. Она также способствует выработке ферментов, необходимых для разложения и удаления отходов из организма.5. Улучшение пищеварения. Благодаря высокому содержанию клетчатки, свекла помогает регулировать пищеварение, предотвращает запоры и способствует улучшению общего состояния кишечника.6. Поддержка иммунной системы. Свекла содержит витамин С, который помогает укрепить иммунную систему и защищать организм от инфекций и вирусов.Читайте также: Гастроэнтеролог Помойнецкая: чем заменить кофе при обострениях со стороны ЖКТ Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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