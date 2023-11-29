Врач Чудаков назвал связь между воспалениями и приёмом омеги-6
Семейный врач Сергей Чудаков рассказал о так называемых провоспалительных продуктах. Они, как следует из определения, вызывают воспалительные процессы и провоцируют различные заболевания, в том числе простудные.
Он объяснил, почему нужно с настороженностью относиться к приему жирных кислот, ставшими особенно популярными в постковидное время.
Медик рекомендует в сезон простуд отказаться или минимизировать жирную, копчёную и маринованную пищу, не забывать про физическую активность и, что тоже очень важно, высыпаться.
Провоспалительные продукты создают неблагоприятную среду в организме и приводят к болезням. Речь идет о растительных маслах, сахаре, красном мясе, копчёных и маринованных продуктах.
— Стоит быть осторожными с приёмом жирных кислот, в частности омеги-6. Её дефицит есть совсем у немногих, а переизбыток этого микроэлемента приводит к воспалениям в организме, — подчеркнул Чудаков.
Омега-6 — это тип жирной кислоты, который является необходимым для нормального функционирования организма. В чем ее польза?
1. Воспаление. Омега-6 жирные кислоты, такие как линолевая кислота, могут помочь в управлении воспалением в организме. Они играют важную роль в иммунной системе и могут помочь снизить воспалительные процессы. Но, как говорит врач, только в том случае, если в организме есть их недостаток, что должно быть подтверждено анализами.
2. Здоровье кожи. Жирные кислоты помогают поддерживать здоровье кожи. Они помогают сохранять ее увлажненной и эластичной, а также могут снижать сухость и раздражение кожи.
3. Здоровье сердца. Омега-6 жирные снижают уровень холестерина в крови и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
4. Поддерживают здоровье нервной системы и улучшать когнитивные функции.
5. Омега-6 жирные кислоты могут помочь в регуляции гормонов в организме. Они играют важную роль в производстве простагландинов.
Есть мнение, что баланс между омега-6 и омега-3 жирными кислотами в организме является ключевым. Избыток омега-6 жирных кислот может быть связан с воспалительными процессами, поэтому рекомендуется употреблять омега-6 жирные кислоты в сочетании с омега-3 жирными кислотами для поддержания здорового баланса. После консультации с врачом.
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