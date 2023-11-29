Гинеколог Волкова: некоторые болезни «имитируют» приливы. Какие анализы сдать, чтобы их выявить?
Акушер-гинеколог Екатерина Волкова рассказала, что приливы, от которых чаще всего страдают женщины определенного возраста, могут быть не связаны с климаксом.
Врач напомнила, что приливами называют состояние, при котором появляются приступы жара, тахикардия и потоотделение. Многие говорят, что их буквально обливает потом. Некоторые болезни могут «имитировать» приливы, предупредила Волкова.
Нарушение функции щитовидки, в особенности её гиперфункция. Сдайте ТТГ, Т3,Т4 свободные и обратитесь с результатами анализов к врачу. Гипотиреоз тоже может сопровождаться сильным потоотделением.
Дефицит железа и анемия. Организм испытывает дефицит кислорода и перегружается, что может привести к тахикардии и жару. Сдайте общий анализ крови и ферритин.
Инсулинорезистентность, сахарный диабет второго типа. Сдайте инсулин и глюкозу
Артериальная гипертензия вызывает чувство жара. Нужно контролировать давление утром и вечером.
Климакс, или менопауза, — естественный период в жизни женщины, когда ее репродуктивная функция угасает.Признаки, указывающие на наступление климакса:
1. Нерегулярные менструации. Они становятся непредсказуемыми, с периодами задержки или пропуска.
2. Вазомоторные симптомы, такие как приливы жара и потливость.
3. Некоторые женщины испытывают сильную потливость, особенно по ночам. Это может приводить к нарушению сна и повышенной раздражительности.
4. Сухость влагалища. Уровень эстрогена снижается во время климакса, что приводит к сухости влагалища и дискомфорту во время секса.
5. Многие женщины могут испытывать изменения настроения, раздражительность, апатию или депрессию. Это связано с изменениями уровня гормонов.
6. Некоторые женщины замечают ухудшение памяти, концентрации и когнитивных функций, то связано с изменениями уровня эстрогена.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Екатерина Волкова
Медицина
Акушер-гинеколог
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