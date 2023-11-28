Эндокринолог Павлова рассказала, почему после жирной еды хочется сладкого. Что с этим можно сделать?

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девушка

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, почему после того, как человек поел жирной пищи, ему хочется чего-нибудь сладкого и наоборот.

Она ссылается на эксперимент, который ученые провели над мухами-дрозофилами. Исследователи обратили внимание, что если в рационе насекомых даже немного увеличить количество сахара, это приводит к выделению гормона SHH. Он снижает чувствительность к сладкому и тягу к нему. 

Этот же гормон усиливает желание съесть чего-нибудь жирное. В этом случае выделяется лептин. Он тоже подавляет восприятие вкуса жира и усиливает тягу к сладкому.

— Образуется замкнутый круг. Выйти из него можно, только избегая как жирной пищи, так и сладкой, — написала медик в своем блоге.

Если вы решили худеть, откажитесь не только от сладостей, но и от жареной курицы и другой жирной еды.

Почему сахар может быть вредным:

1. Повышение риска развития ожирения.

2. Увеличение риска развития сахарного диабета второго типа.

3. Избыточное потребление сахара может привести к повышению уровня холестерина в крови и повышению артериального давления, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

4. Сахар является основной причиной развития кариеса. Бактерии в полости рта питаются сахаром и вырабатывают кислоту, которая разрушает зубную эмаль.

5. Потребление большого количества сахара может вызывать скачки уровня глюкозы в крови, что приводит к изменчивости настроения. После скачка сахара может наступить чувство усталости и раздражительности.

Как отказаться от сахара или свести его потребление к минимуму? 
  • Начните с постепенного снижения количества сахара, добавляемого в пищу и напитки.
  • Избегайте продуктов, которые содержат скрытый сахар. Читайте этикетки и не покупайте продукты, где сахар указан в первых пяти ингредиентах.
  • Замените сладости на фрукты, ягоды, сухофрукты или натуральные сладкие специи, например, корицу или ваниль.
  • Пейте воду или нежирное молоко вместо газировок и сока.
  • Готовьте пищу самостоятельно
  • Будьте внимательны к скрытым названиям того же сахара: фруктоза, декстроза, сироп кукурузы с высоким содержанием фруктозы.
  • Будьте терпеливы. Со временем ваш вкус изменится, и вам будет легче наслаждаться натуральным вкусом пищи.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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Теги : сахар, жирная еда