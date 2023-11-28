Эндокринолог Павлова рассказала, почему после жирной еды хочется сладкого. Что с этим можно сделать?

Начните с постепенного снижения количества сахара, добавляемого в пищу и напитки.

Избегайте продуктов, которые содержат скрытый сахар. Читайте этикетки и не покупайте продукты, где сахар указан в первых пяти ингредиентах.

Замените сладости на фрукты, ягоды, сухофрукты или натуральные сладкие специи, например, корицу или ваниль.

Пейте воду или нежирное молоко вместо газировок и сока.

Готовьте пищу самостоятельно

Будьте внимательны к скрытым названиям того же сахара: фруктоза, декстроза, сироп кукурузы с высоким содержанием фруктозы.

Будьте терпеливы. Со временем ваш вкус изменится, и вам будет легче наслаждаться натуральным вкусом пищи.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.