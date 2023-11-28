Врач назвал признаки того, что человек находится на грани алкоголизма

160 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/man-refusing-glass-of-rum-offered-by-his-friend_3095300.htm#query=giving%20up%20alcohol&position=7&from_view=search&track=ais
рука

По словам врача общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании Дэйва Николса, есть признаки, указывающие на то, что человек находится на грани алкоголизма.

  • выпивает каждый день, но не признает этого. Он будет убеждать всех и в первую очередь себя, что пьет умеренно
  • резко оживляется, когда речь заходит о выпивке, даже если перед этим был в плохом настроении
  • пьет спиртное в течение дня, может начать с утра
  • раздражается, когда другие не пьют
  • выпивает больше рекомендованной нормы.

Алкоголь — психоактивное вещество, которое может оказывать серьезное влияние на здоровье и благополучие.

Употребление алкоголя рано или поздно приводит к серьезным повреждениям органов, таким как печень, почки, сердце и мозг. Он вызывает цирроз печени, алкогольную кардиомиопатию, повышает риск развития различных видов рака.

Алкоголь наносит серьезный вред мозгу. Постоянное употребление может вызвать проблемы с памятью, концентрацией, координацией движений и даже привести к развитию алкогольной деменции.

Алкоголь вызывает физическую и психологическую зависимость. Злоупотребление им может усугубить или вызвать психические расстройства, такие как депрессия и тревожные состояния.

Употребление алкоголя может повысить артериальное давление, увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт, инфаркт миокарда и аритмия.

Он негативно сказывается на внешности и фигуре. Появляются проблемы с кожей, включая акне и преждевременное старение. Содержит много пустых калорий, что может привести к лишнему весу и ожирению.

Читайте также: Гастроэнтеролог Помойнецкая: чем заменить кофе при обострениях со стороны ЖКТ

Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление

Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Алкоголь убивает гораздо чаще, чем лечит
Нарколог Владимир Нужный рассказывает, как отличить алкоголика от простого любителя выпить
Стоит задуматься: французский врач назвал главные признаки алкоголизма
Теги : алкоголизм