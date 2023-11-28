Врач назвал признаки того, что человек находится на грани алкоголизма
По словам врача общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании Дэйва Николса, есть признаки, указывающие на то, что человек находится на грани алкоголизма.
- выпивает каждый день, но не признает этого. Он будет убеждать всех и в первую очередь себя, что пьет умеренно
- резко оживляется, когда речь заходит о выпивке, даже если перед этим был в плохом настроении
- пьет спиртное в течение дня, может начать с утра
- раздражается, когда другие не пьют
- выпивает больше рекомендованной нормы.
Алкоголь — психоактивное вещество, которое может оказывать серьезное влияние на здоровье и благополучие.
Употребление алкоголя рано или поздно приводит к серьезным повреждениям органов, таким как печень, почки, сердце и мозг. Он вызывает цирроз печени, алкогольную кардиомиопатию, повышает риск развития различных видов рака.
Алкоголь наносит серьезный вред мозгу. Постоянное употребление может вызвать проблемы с памятью, концентрацией, координацией движений и даже привести к развитию алкогольной деменции.
Алкоголь вызывает физическую и психологическую зависимость. Злоупотребление им может усугубить или вызвать психические расстройства, такие как депрессия и тревожные состояния.
Употребление алкоголя может повысить артериальное давление, увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт, инфаркт миокарда и аритмия.
Он негативно сказывается на внешности и фигуре. Появляются проблемы с кожей, включая акне и преждевременное старение. Содержит много пустых калорий, что может привести к лишнему весу и ожирению.
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