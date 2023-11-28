Врач назвал признаки того, что человек находится на грани алкоголизма

выпивает каждый день, но не признает этого. Он будет убеждать всех и в первую очередь себя, что пьет умеренно

резко оживляется, когда речь заходит о выпивке, даже если перед этим был в плохом настроении

пьет спиртное в течение дня, может начать с утра

раздражается, когда другие не пьют

выпивает больше рекомендованной нормы.

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