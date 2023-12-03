Врач Шишова: тело указывает на воспаление в том или ином органе разными сигналами. Их легко увидеть
Врач по клинической лабораторной диагностике, профессор МУФО Ольга Шишова рассказала, что тело, если прислушиваться к сигналам, которые оно подает, поможет избежать ряда серьезных заболеваний. О том, что в организме идет сбой, можно понять без анализов.
— Покраснение — показатель того, что в теле идет воспаление, которое может перерасти в патологию и привести к разрушению организма, — отметила специалист в своем блоге.
Как тело просит о помощи и показывает, что внутри идет воспалительный процесс? Ольга Шишова назвала несколько сигналов.
Налет на языке — проблемы с ЖКТ
Сухость во рту — первые сигналы сахарного диабета второго типа
Отечность — сигнал к проблемам с почками, сердца и печени.
Несвежее дыхание — зубы, ЖКТ, почки
Покраснение глаз — повышенное давление, желтоватый оттенок — печень
Красные высыпания на лбу — печень и желудок
Прыщи на щеках — почки и легкие
Сильная слабость, головокружение, холодный пот — сердце
Сильная потливость — щитовидка
Белый налет на языке — кандидоз.
— Если уметь слушать, слышать их и правильно понимать, то на начальных этапах можно предупредить много болезней и очень страшный диагноз — онкологию, — подчеркнула врач.
Отметим, по внешности невозможно однозначно определить наличие конкретного заболевания. Однако, некоторые признаки могут указывать на наличие проблем со здоровьем. Например, желтушный оттенок кожи говорит о проблемах с печенью. Потеря веса без видимых причин может быть связана с раком.
Налет на языке связывают с различными заболеваниями:
1. Грибковая инфекция: молочница (кандидоз), вызывает белый налет на языке и внутри рта.
2. Вирусные инфекции.
3. Бактериальные инфекции: стоматит или ангина.
4. Недостаточная гигиена полости рта может привести к образованию налета на языке.
5. Побочные эффекты лекарств. Некоторые лекарства могут вызывать налет на языке.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ольга Шишова
Медицина
Врач по клинической лабораторной диагностике, профессор МУФО
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