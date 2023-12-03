Шесть неочевидных симптомов сахарного диабета: обратите внимание на кожу, зрение и настроение

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врач

У сахарного диабета (СД) второго типа есть очевидные признаки, такие как постоянная жажда и учащенное мочеиспускание. Мало кто связывает повышенный уровень глюкозы в крови и, например, скачки настроения.

В исследовании, опубликованном в The Health, отмечается, что на сахарный диабет второго типа могут указывать признаки, которые обычно не связывают с этой болезнью.

1. Пародонтит. Связь между диабетом и пародонтитом является двусторонней: диабет может усугубить пародонтит, пародонтит является фактором риска высокого уровня сахара в крови, определяющего фактор СД.

2. Изменения кожи. Кожные заболевания могут быть одними из первых признаков диабета. Например, черный акантоз — бархатистое, темное, часто утолщенное пятно на коже. Обычно развивается в складках кожи. Локализация:

  • Подмышечная впадина 
  • Задняя часть шеи
  • Локти
  • Паховая область
  • Колени

Черный акантоз может вызвать высокий уровень инсулина. Это предшественник преддиабета и СД второго типа.

3. Частые инфекции. Высокий уровень сахара в крови создает среду для роста микробов и ослабляет иммунный ответ.

Бактериальные инфекции поражают волосяные фолликулы и ногти. У некоторых развиваются фурункулы и ячмени (инфицированная болезненная шишка на веке). Могут возникать грибковые инфекции, вызванные Candidа.

4. Изменения в зрении

Избыток сахара повреждает мелкие сосуды в глазу. Некоторые из самых ранних изменений включают нечеткость зрения. Далее появляются темные, плавающие пятна или прожилки.

5. Изменения слуха

Длительный высокий уровень сахара в крови повреждает мелкие кровеносные сосуды и нервы внутреннего уха. 

6. Изменения в настроении

Скачки сахара в крови приводят к перепадам настроения. Они вызывают тревожное и депрессивное расстройства. Исследователи обнаружили, что изменения уровня сахара в крови после еды могут влиять на когнитивные способности, включая внимание и сосредоточенность.

Классические симптомы диабета второго типа:
  • Сильная жажда
  • Учащенное мочеиспускание
  • Язвы, которые не заживают
  • Покалывание и онемение в руках и ногах
  • Слабость

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