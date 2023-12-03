Шесть неочевидных симптомов сахарного диабета: обратите внимание на кожу, зрение и настроение

Подмышечная впадина

Задняя часть шеи

Локти

Паховая область

Колени

Сильная жажда

Учащенное мочеиспускание

Язвы, которые не заживают

Покалывание и онемение в руках и ногах

Слабость

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.