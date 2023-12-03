Шесть неочевидных симптомов сахарного диабета: обратите внимание на кожу, зрение и настроение
У сахарного диабета (СД) второго типа есть очевидные признаки, такие как постоянная жажда и учащенное мочеиспускание. Мало кто связывает повышенный уровень глюкозы в крови и, например, скачки настроения.
В исследовании, опубликованном в The Health, отмечается, что на сахарный диабет второго типа могут указывать признаки, которые обычно не связывают с этой болезнью.
1. Пародонтит. Связь между диабетом и пародонтитом является двусторонней: диабет может усугубить пародонтит, пародонтит является фактором риска высокого уровня сахара в крови, определяющего фактор СД.
2. Изменения кожи. Кожные заболевания могут быть одними из первых признаков диабета. Например, черный акантоз — бархатистое, темное, часто утолщенное пятно на коже. Обычно развивается в складках кожи. Локализация:
- Подмышечная впадина
- Задняя часть шеи
- Локти
- Паховая область
- Колени
Черный акантоз может вызвать высокий уровень инсулина. Это предшественник преддиабета и СД второго типа.
3. Частые инфекции. Высокий уровень сахара в крови создает среду для роста микробов и ослабляет иммунный ответ.
Бактериальные инфекции поражают волосяные фолликулы и ногти. У некоторых развиваются фурункулы и ячмени (инфицированная болезненная шишка на веке). Могут возникать грибковые инфекции, вызванные Candidа.
4. Изменения в зрении
Избыток сахара повреждает мелкие сосуды в глазу. Некоторые из самых ранних изменений включают нечеткость зрения. Далее появляются темные, плавающие пятна или прожилки.
5. Изменения слуха
Длительный высокий уровень сахара в крови повреждает мелкие кровеносные сосуды и нервы внутреннего уха.
6. Изменения в настроении
Скачки сахара в крови приводят к перепадам настроения. Они вызывают тревожное и депрессивное расстройства. Исследователи обнаружили, что изменения уровня сахара в крови после еды могут влиять на когнитивные способности, включая внимание и сосредоточенность.
Классические симптомы диабета второго типа:
- Сильная жажда
- Учащенное мочеиспускание
- Язвы, которые не заживают
- Покалывание и онемение в руках и ногах
- Слабость
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