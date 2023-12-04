Иммунолог Продеус: неприятный запах ног может быть неочевидным признаком сахарного диабета

частое мочеиспускание,

чрезмерную жажду,

усталость,

сухость кожи,

замедленное заживление ран,

снижение зрения

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