Иммунолог Продеус: неприятный запах ног может быть неочевидным признаком сахарного диабета
Иммунолог Андрей Продеус рассказал, что на развитие сахарного диабета второго типа может указывать грибок и неприятный запах, исходящий от ног. Это неочевидный признак болезни.
Края ногтей на пальцах ног из-за поражения грибком становятся ломкими и трескаются, отметил медик в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
— Кутикула, край ногтя — ломкие, потрескавшиеся, но еще есть одно место, которое будет больше всего пахнуть — это между пальцев, между фалангами, — сказал Продеус.
Классические симптомы сахарного диабета включают:
- частое мочеиспускание,
- чрезмерную жажду,
- усталость,
- сухость кожи,
- замедленное заживление ран,
- снижение зрения
Признаки грибка ног: как распознать?
Грибок ног — распространенное заболевание, вызывающее дискомфорт и неудобства. В запущенных случаях значительно снижает уровень качества жизни.
Признаки грибка:
Жжение и зуд. Одним из первых симптомов грибка ног является появление зуда и жжения в области стопы или между пальцами.
Ломкость ногтей. Они становятся хрупкими, иногда утолщаются и желтеют.
Появление трещин и шелушений на коже стопы или между пальцами. Они болезненные и вызывают дискомфорт при ходьбе.
Неприятный запах.
Потливость.
Грибок лечится довольно сложно и долго. Лучше не допускать его появления. В сочетании с сахарным диабетом может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
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