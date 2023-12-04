Иммунолог Продеус: неприятный запах ног может быть неочевидным признаком сахарного диабета

0 Фото: https://unsplash.com/photos/cwZda0T1peA
ноги

Иммунолог Андрей Продеус рассказал, что на развитие сахарного диабета второго типа может указывать грибок и неприятный запах, исходящий от ног. Это неочевидный признак болезни.

Края ногтей на пальцах ног из-за поражения грибком становятся ломкими и трескаются, отметил медик в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. 

— Кутикула, край ногтя — ломкие, потрескавшиеся, но еще есть одно место, которое будет больше всего пахнуть — это между пальцев, между фалангами, — сказал Продеус.

Классические симптомы сахарного диабета включают:
  • частое мочеиспускание, 
  • чрезмерную жажду, 
  • усталость, 
  • сухость кожи, 
  • замедленное заживление ран, 
  • снижение зрения

Признаки грибка ног: как распознать? 

Грибок ног — распространенное заболевание, вызывающее дискомфорт и неудобства. В запущенных случаях значительно снижает уровень качества жизни. 

Признаки грибка:

Жжение и зуд. Одним из первых симптомов грибка ног является появление зуда и жжения в области стопы или между пальцами.

Ломкость ногтей. Они становятся хрупкими, иногда утолщаются и желтеют.

Появление трещин и шелушений на коже стопы или между пальцами. Они болезненные и вызывают дискомфорт при ходьбе.

Неприятный запах.

Потливость.

Грибок лечится довольно сложно и долго. Лучше не допускать его появления. В сочетании с сахарным диабетом может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо

Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление

Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Для диабетиков: чай поможет повысить чувствительность к инсулину
Грибок ногтей: вся семья в опасности.
Иммунолог Продеус рассказал о противораковом эффекте зеленого лука
Теги : грибок на ногах, сахарный диабет, неприятный запах