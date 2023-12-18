Взрывной рост заболеваемости: врач Соловьев рассказал, какие сюрпризы принесет новая волна коронавируса

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мужчина

Прогноз о том, какой будет волна коронавируса в 2023–2024 году, дал эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. По его словам, ковид опять изменился: у нового штамма «пирола» уже несколько десятков мутаций.

— Среди всех вариантов коронавируса этот распространяется быстрее всех, он однозначно приведет к заражению большого количества людей, — отметил специалист Е1.RU.

В России «пирола» только начинает распространяться. По данным оперативного штаба, с 4 по 10 декабря в нашей стране от ковида умерли 148 человек. Россиян ждет взрывной рост заболеваемости, причем он будет связан с новыми вариантами, предупредил Соловьев.

Доминирование «пиролы» придется на первый месяц нового года. Нынешний рост заболеваемости связан с прежними вариантами коронавируса (речь идет о России). Одна из причин такого «запоздания» связана с резким прекращением общения с рядом стран. 

В 2020–2021-м доминировал вариант «дельта», он давал тяжелые формы. На этот период, как мы помним, пришлась высокая смертность и новости о том, что в реанимациях нет мест.

В прошлом году хозяйничал «омикрон». Он очень заразен, но переносился гораздо менее тяжело.

В нынешнем сезоне перегрузка стационарного звена не ожидается, но все равно придется ставить койки для ковидных пациентов с пневмонией. Это будет не так масштабно, как раньше.

— Мы ничем не отличаемся от других стран, просто у нас это произойдет с задержкой на месяц, — предупредил специалист.

Итак, к середине января подоспеет «пирола», а во второй половине января — начале февраля нас ждет новая волна.

Напомним, симптомы коронавируса могут варьироваться, но наиболее распространены следующие:

- Высокая температура
- Кашель
- Затрудненное дыхание, одышка
- Утомляемость, слабость
- Боль в мышцах, суставах
- Головная боль
- Потеря обоняния, вкуса
- Заложенность носа, насморк
- Боль в горле
- Диарея

Некоторые люди могут быть асимптоматическими, то есть не проявлять явных симптомов, но все равно быть зараженными и способными передавать вирус другим.

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