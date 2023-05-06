Диетолог Пономарева назвала 4 продукта со скрытым сахаром

Хлопья на завтрак

«Наиболее распространенными источниками неожиданного сахара в западной диете являются злаки, в том числе мюсли и хлопья».

Йогурт с низким содержанием жира

«Обезжиренный йогурт может получать половину или более калорий из сахара. Часть этого сахара будет естественным образом получена из молока, из которого сделан йогурт. Итак, проверьте список ингредиентов, чтобы увидеть, был ли добавлен сахар в качестве ингредиента».

Фруктовый сок

Запеченная или консервированная фасоль

«Итак, эти продукты, скорее всего, вносят большой вклад в эпидемии ожирения и диабета, в которых мы находимся сегодня».

К сожалению, эксперт поделился тем, что западная диета содержит некоторые «неожиданные» продукты, содержащие сахар, которые могут показаться незаметными.Если вы любите быстро позавтракать мюсли перед тем, как выбежать из дома - это не такой здоровый выбор как кажется. Этот, казалось бы, полезный продукт для завтрака, наряду с четырьмя другими популярными продуктами, содержит большое количество сахара.У некоторых их нет, и они сделаны из чистой пшеницы или овса, а некоторые получают более трети своих калорий из сахара.По словам диетолога, за этими вариантами завтрака следует обезжиренный йогурт, в котором «половина калорий» приходится на сладкий ингредиент.Диетолог добавил, что другой, казалось бы, полезный продукт питания — фруктовый сок — не лучше, так как «почти все калории» поступают из сахара.И последнее, но не менее важное: скромные консервированные бобовые могут содержать «более двух чайных ложек» сахара на порцию.Ранее МедикФорум писал о необычных признаках рака.

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