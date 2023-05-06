Диетолог Пономарева назвала 4 продукта со скрытым сахаром
Неважно, едите ли вы плитку шоколада или угощаетесь кусочком торта, неудивительно, что сладкие угощения богаты сахаром. Несмотря на то, что употребление сладкого ингредиента в небольших количествах — это нормально, чрезмерное потребление сахара может повысить риск возникновения проблем со здоровьем, таких как диабет 2 типа и сердечные заболевания.
К сожалению, эксперт поделился тем, что западная диета содержит некоторые «неожиданные» продукты, содержащие сахар, которые могут показаться незаметными.
Хлопья на завтрак
Если вы любите быстро позавтракать мюсли перед тем, как выбежать из дома - это не такой здоровый выбор как кажется. Этот, казалось бы, полезный продукт для завтрака, наряду с четырьмя другими популярными продуктами, содержит большое количество сахара.
«Наиболее распространенными источниками неожиданного сахара в западной диете являются злаки, в том числе мюсли и хлопья».
У некоторых их нет, и они сделаны из чистой пшеницы или овса, а некоторые получают более трети своих калорий из сахара.
Йогурт с низким содержанием жира
По словам диетолога, за этими вариантами завтрака следует обезжиренный йогурт, в котором «половина калорий» приходится на сладкий ингредиент.
«Обезжиренный йогурт может получать половину или более калорий из сахара. Часть этого сахара будет естественным образом получена из молока, из которого сделан йогурт. Итак, проверьте список ингредиентов, чтобы увидеть, был ли добавлен сахар в качестве ингредиента».
Фруктовый сок
Диетолог добавил, что другой, казалось бы, полезный продукт питания — фруктовый сок — не лучше, так как «почти все калории» поступают из сахара.
Запеченная или консервированная фасоль
И последнее, но не менее важное: скромные консервированные бобовые могут содержать «более двух чайных ложек» сахара на порцию.
«Итак, эти продукты, скорее всего, вносят большой вклад в эпидемии ожирения и диабета, в которых мы находимся сегодня».
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