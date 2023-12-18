Доктор Мясников: какую пневмонию следует считать «затянувшейся» и что ее вызывает

Через 3-5 дней пациент должен почувствовать себя лучше

Сердцебиение и гипотония должны улучшиться 2 дня

Одышка, повышенная температура — через 3

Кашель, усталость — через две недели

На рентгене пневмония видна 30 дней, даже если пациент чувствует, что выздоровел, это важно знать.

Возбудитель. Микоплазма лечится быстро, пневмококки и стафилококки могут быть устойчивы к антибиотикам.

Сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ХОБЛ, сердечная недостаточность, болезни почек

Возраст: 50 лет и старше

Скрытый туберкулез

Неинфекционные причины (рак, воспаления, лекарственные пневмонии, тромбоэмболия)

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