Доктор Мясников: какую пневмонию следует считать «затянувшейся» и что ее вызывает

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Врач-кардиолог Александр Мясников рассказал в своем блоге, какую пневмонию следует считать «затянувшейся». Он подчеркнул, что речь пойдет о «внебольничной» пневмонии, то есть той, которой человек заболел вне больничных стен.

Как обычно длится пневмония?

  • Через 3-5 дней пациент должен почувствовать себя лучше
  • Сердцебиение и гипотония должны улучшиться 2 дня
  • Одышка, повышенная температура — через 3
  • Кашель, усталость — через две недели
  • На рентгене пневмония видна 30 дней, даже если пациент чувствует, что выздоровел, это важно знать.

Причины «затянувшейся пневмонии» зависят от нескольких факторов:
  • Возбудитель. Микоплазма лечится быстро, пневмококки и стафилококки могут быть устойчивы к антибиотикам.
  • Сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ХОБЛ, сердечная недостаточность, болезни почек
  • Возраст: 50 лет и старше
  • Скрытый туберкулез
  • Неинфекционные причины (рак, воспаления, лекарственные пневмонии, тромбоэмболия)

Пневмония — воспалительное заболевание легких, которое может вызываться различными инфекциями, включая бактериальные, вирусные или грибковые. Признаки болезни:

Высокая температура. Пневмония часто сопровождается повышением температуры тела. Обычно это выше 38 градусов Цельсия.

Кашель, сухой или мокрый. В некоторых случаях кашель может быть сопровождаться желтой, зеленой или кровянистой мокротой.

Одышка, затрудненное дыхание или ощущение нехватки воздуха.

Боль или дискомфорт в груди при дыхании или кашле.

Пневмония может вызывать общую сильную слабость, утомляемость и чувство беспокойства.

В некоторых случаях пневмония начинается с симптомов простуды, таких как насморк, боль в горле или головная боль.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Мясников
Александр Мясников
Медицина
Врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий, автор книг о здоровье
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