Доктор Мясников: какую пневмонию следует считать «затянувшейся» и что ее вызывает
Врач-кардиолог Александр Мясников рассказал в своем блоге, какую пневмонию следует считать «затянувшейся». Он подчеркнул, что речь пойдет о «внебольничной» пневмонии, то есть той, которой человек заболел вне больничных стен.
Как обычно длится пневмония?
- Через 3-5 дней пациент должен почувствовать себя лучше
- Сердцебиение и гипотония должны улучшиться 2 дня
- Одышка, повышенная температура — через 3
- Кашель, усталость — через две недели
- На рентгене пневмония видна 30 дней, даже если пациент чувствует, что выздоровел, это важно знать.
Причины «затянувшейся пневмонии» зависят от нескольких факторов:
- Возбудитель. Микоплазма лечится быстро, пневмококки и стафилококки могут быть устойчивы к антибиотикам.
- Сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ХОБЛ, сердечная недостаточность, болезни почек
- Возраст: 50 лет и старше
- Скрытый туберкулез
- Неинфекционные причины (рак, воспаления, лекарственные пневмонии, тромбоэмболия)
Пневмония — воспалительное заболевание легких, которое может вызываться различными инфекциями, включая бактериальные, вирусные или грибковые. Признаки болезни:
Высокая температура. Пневмония часто сопровождается повышением температуры тела. Обычно это выше 38 градусов Цельсия.
Кашель, сухой или мокрый. В некоторых случаях кашель может быть сопровождаться желтой, зеленой или кровянистой мокротой.
Одышка, затрудненное дыхание или ощущение нехватки воздуха.
Боль или дискомфорт в груди при дыхании или кашле.
Пневмония может вызывать общую сильную слабость, утомляемость и чувство беспокойства.
В некоторых случаях пневмония начинается с симптомов простуды, таких как насморк, боль в горле или головная боль.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Медицина
Врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий, автор книг о здоровье
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