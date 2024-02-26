Онкоуролог Гадзиян: стакан воды на голодный желудок способствует оздоровлению организма
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян рассказал о необычных свойствах воды. Он обратил внимание, что вода помогает лечить людей «каким-то мистическим образом».
— Стакан воды на голодный желудок способствует оздоровлению организма, — написал врач в своем блоге.
Он сообщил об особой схеме лечения водой, разработанной японскими учеными. Она предполагает, что нужно пить натощак до четырех стаканов обычной воды. Такой метод, по данным ученых, излечивает даже рак и туберкулез.
Гадзиян перечислил целебные свойства воды, в том числе и «мистические»:
- Ускоряются обменные процессы
- На воду делают заговор на исцеление, и ее нужно пить по схеме, выданной целителем.
- Снятие сглаза производится с помощью ритуалов с водой
- Бессонница и бессилие хорошо лечатся с помощью воды
- Вода становится активатором внутренней энергии и способствует улучшению самочувствия.
С водой надо разговаривать, а затем ее выпивать. Такой метод описан в исследовании японских ученых.
— Они заговаривали воду, после чего человек ее выпивал, и его состояние действительно менялось. И эти изменения зафиксированы с использованием специальных датчиков, — отметил Гадзиян.
Вода является неотъемлемой частью нашей жизни и имеет множество полезных свойств, помимо того, что человек без нее просто не выживет.
Гидратация. Вода играет ключевую роль в поддержании оптимального уровня гидратации организма. Она помогает поддерживать баланс жидкостей, улучшает работу клеток и органов, способствует нормальной функции почек.
Регуляция температуры. Вода помогает организму регулировать температуру, особенно во время физической активности или в жаркую погоду. Потоотделение позволяет охлаждать тело и предотвращать перегрев.
Пищеварение и обмен веществ. Вода необходима для правильного пищеварения и усвоения питательных веществ. Она облегчает переваривание и усвоение питательных веществ, а также способствует эффективному обмену веществ.
Улучшение состояния кожи. Правильное увлажнение кожи важно для ее здоровья и красоты. Употребление достаточного количества воды помогает улучшить увлажнение кожи, делая ее более упругой, сияющей.
Поддержание здоровья почек. Регулярное питье воды помогает предотвратить образование камней и способствует нормальной функции почек. Вода помогает разбавлять и вымывать токсины и отходы из организма.
Поддержание энергии и концентрации. Употребление достаточного количества воды помогает поддерживать энергию и концентрацию, улучшает работу мозга и помогает бороться с усталостью.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Марк Гадзиян
Медицина
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог
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