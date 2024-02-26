Онкоуролог Гадзиян: стакан воды на голодный желудок способствует оздоровлению организма

Ускоряются обменные процессы

На воду делают заговор на исцеление, и ее нужно пить по схеме, выданной целителем.

Снятие сглаза производится с помощью ритуалов с водой

Бессонница и бессилие хорошо лечатся с помощью воды

Вода становится активатором внутренней энергии и способствует улучшению самочувствия.

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