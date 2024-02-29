Врач-гастроэнтеролог Лебедева назвала сонливость и постоянную усталость признаками железодефицита

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женщина

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева перечислила признаки дефицита железа и объяснила, чем опасно это состояние.

Признаки железодефицита:

  • Бледность кожи,
  • синяки под глазами, 
  • снижение памяти, 
  • постоянная усталость, 
  • слоящиеся ногти 
  • вечная сонливость

Железо участвует в синтезе гемоглобина – белка, который переносит кислород к органам и тканям. При его дефиците ткани страдают от нехватки кислорода. 

Низкий уровень железа приводит к железодефицитной анемии. Результат — утомляемость, постоянная слабость, головокружение, ухудшение памяти.

Из-за низкого уровня железа падает уровень физической активности — мышцам не хватает кислорода.

Недостаток железа снижает способность организма бороться с инфекциями и увеличивает риск воспаления и простуд. 

Железо важно для роста волос и крепких ногтей.

— Советую комбинировать терапию препаратами железа с пищей, богатой железом – мясо и субпродукты, рыба, орехи, зеленые овощи и цельнозерновые продукты, — написала врач в своем блоге.

Несколько продуктов, богатых железом:

1. Красное мясо. Говядина, баранина и свинина содержат высокое количество железа. Особенно богаты им печень и почки.

2. Птица. Курица и индейка являются хорошим источником железа. Особенно полезна темная мякоть птицы.

3. Рыба. Некоторые виды рыбы, такие как тунец, сардины и устрицы, содержат значительное количество железа.

4. Морепродукты. Креветки, мидии и устрицы являются отличными источниками железа.

5. Бобовые. Чечевица, фасоль, нут и горох - все они содержат высокое количество железа. Они также богаты белком и клетчаткой.

6. Орехи и семена. Тыквенные семечки, кешью, миндаль и грецкие орехи содержат некоторое количество железа.

7. Зеленые овощи. Шпинат, брокколи, капуста и картофель содержат железо, хотя его усвоение может быть хуже, чем из животных продуктов.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Медицина
Врач-гастроэнтеролог
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