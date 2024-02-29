Врач-гастроэнтеролог Лебедева назвала сонливость и постоянную усталость признаками железодефицита
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева перечислила признаки дефицита железа и объяснила, чем опасно это состояние.
Признаки железодефицита:
- Бледность кожи,
- синяки под глазами,
- снижение памяти,
- постоянная усталость,
- слоящиеся ногти
- вечная сонливость
Железо участвует в синтезе гемоглобина – белка, который переносит кислород к органам и тканям. При его дефиците ткани страдают от нехватки кислорода.
Низкий уровень железа приводит к железодефицитной анемии. Результат — утомляемость, постоянная слабость, головокружение, ухудшение памяти.
Из-за низкого уровня железа падает уровень физической активности — мышцам не хватает кислорода.
Недостаток железа снижает способность организма бороться с инфекциями и увеличивает риск воспаления и простуд.
Железо важно для роста волос и крепких ногтей.
— Советую комбинировать терапию препаратами железа с пищей, богатой железом – мясо и субпродукты, рыба, орехи, зеленые овощи и цельнозерновые продукты, — написала врач в своем блоге.
Несколько продуктов, богатых железом:
1. Красное мясо. Говядина, баранина и свинина содержат высокое количество железа. Особенно богаты им печень и почки.
2. Птица. Курица и индейка являются хорошим источником железа. Особенно полезна темная мякоть птицы.
3. Рыба. Некоторые виды рыбы, такие как тунец, сардины и устрицы, содержат значительное количество железа.
4. Морепродукты. Креветки, мидии и устрицы являются отличными источниками железа.
5. Бобовые. Чечевица, фасоль, нут и горох - все они содержат высокое количество железа. Они также богаты белком и клетчаткой.
6. Орехи и семена. Тыквенные семечки, кешью, миндаль и грецкие орехи содержат некоторое количество железа.
7. Зеленые овощи. Шпинат, брокколи, капуста и картофель содержат железо, хотя его усвоение может быть хуже, чем из животных продуктов.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
Врач-гастроэнтеролог
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