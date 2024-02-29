Врач-гастроэнтеролог Лебедева назвала сонливость и постоянную усталость признаками железодефицита

Бледность кожи,

синяки под глазами,

снижение памяти,

постоянная усталость,

слоящиеся ногти

вечная сонливость

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