Кардиолог Кореневич рассказала о предвестнике внезапной смерти: тромб

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нога

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич сообщила, что одной из частых причин внезапной смерти является тромбоэмболия ветвей легочной артерии (ТЭЛА). Она приводит к остановке сердца.

Про эту ситуацию еще говорят «тромб оторвался». В некоторых случаях точка невозврата за 4-6 часов от момента появления первых признаков.

— Ситуация крайне печальная, потому что времени на ее исправление просто нет. Здесь важно знать причины, чтобы не допустить катастрофы, — написала медик в своем блоге.

По словам специалиста, если тромб крупный, то закупорка легочной артерии вызывает остановку сердца и смерть.

Образование тромба может быть вызвано несколькими причинами:

1. Нарушение свертываемости крови.

2. Повреждение сосудистой стенки. Травмы, хирургические вмешательства, инфекции или воспалительные процессы могут повредить сосудистую стенку, что способствует образованию тромба.

3. Замедленное кровотечение. Если кровь застаивается в сосудах, это может способствовать образованию тромба. Например, при длительном сидении, неподвижности или при наличии определенных медицинских состояний.

4. Некоторые заболевания, такие как рак, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, а также некоторые нарушения свертываемости крови, могут увеличить риск тромбоза.

5. Гормональные изменения: беременность, прием контрацептивов или гормональная заместительная терапия повышают риск тромбоза.

6. Курение. Курение повышает риск тромбоза, так как оно влияет на свертываемость крови и состояние сосудов.

Как избежать образования тромба?
  • Регулярные физические упражнения помогут улучшить кровообращение и снизить риск тромбоза. 
  • Избегайте длительного сидения или стояния.
  • Контролируйте свой вес.
  • Откажитесь от курения.
  • Если у вас высокое артериальное давление или диабет, важно следовать указаниям врача и принимать лекарства для контроля этих состояний.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Анна Кореневич
Анна Кореневич
Медицина
Врач-кардиолог
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