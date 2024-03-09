Кардиолог Кореневич рассказала о предвестнике внезапной смерти: тромб

Регулярные физические упражнения помогут улучшить кровообращение и снизить риск тромбоза.

Избегайте длительного сидения или стояния.

Контролируйте свой вес.

Откажитесь от курения.

Если у вас высокое артериальное давление или диабет, важно следовать указаниям врача и принимать лекарства для контроля этих состояний.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.