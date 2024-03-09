Гинеколог Волкова назвала скачки давления признаком надвигающейся менопаузы

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женщина

Акушер-гинеколог Екатерина Волкова назвала главные признаки надвигающейся менопаузы. Один из них — скачки артериального давления.
  • Изменился цикл — стал короче или длиннее.
  • Выделения стали более скудными.
  • Снизилось либидо.
  • Постоянно меняется настроение
  • Сухость во влагалище.
  • Увеличилась потливость
  • Ощущение сердцебиения.
  • Озноб во второй половине цикла
  • Скачки давления, особенно при волнении, тревоге.
  • Снижение когнитивных способностей: память стала хуже, труднее сконцентрироваться
  • Ощущение жара.

— Нет сил уже с утра, нет мотивации что-то делать. Сонливость и нарушение сна — ночью сложно уснуть, сон чуткий, а днем наоборот, — отметила Волкова в своем блоге.

По ее словам, наследственность имеет немалое значение в возрасте наступления менопаузы, но не основное. 

— Операции, эндометриоз, хронические стрессы, гормональные нарушения, прием отдельных групп препаратов, аутоиммунные поражения яичников — все это негативно отражается на резерве яйцеклеток, — написала медик.

Менопауза — естественный период в жизни женщины, когда ее менструальный цикл заканчивается. Обычно менопауза наступает в возрасте около 45-55 лет, хотя это может варьироваться у разных женщин.

Во время менопаузы у женщины происходят изменения в ее репродуктивной системе. Уровень гормонов, таких как эстроген и прогестерон, снижается, что может вызывать различные физические и эмоциональные симптомы. 

Менопауза может быть связана с долгосрочными последствиями для здоровья, такими как увеличение риска остеопороза (снижение плотности костей) и сердечно-сосудистых заболеваний.

Один из самых распространенных симптомов климакса — озноб. Он является следствием нарушения терморегуляции из-за дефицита гормона эстрогена. Гипоталамус передает неправильные сигналы рецепторам, поэтому женщина ощущает холод, даже когда в комнате тепло.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
Медицина
Акушер-гинеколог
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Теги : климакс, менопауза