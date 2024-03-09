Гинеколог Волкова назвала скачки давления признаком надвигающейся менопаузы
Акушер-гинеколог Екатерина Волкова назвала главные признаки надвигающейся менопаузы. Один из них — скачки артериального давления.
- Изменился цикл — стал короче или длиннее.
- Выделения стали более скудными.
- Снизилось либидо.
- Постоянно меняется настроение
- Сухость во влагалище.
- Увеличилась потливость
- Ощущение сердцебиения.
- Озноб во второй половине цикла
- Скачки давления, особенно при волнении, тревоге.
- Снижение когнитивных способностей: память стала хуже, труднее сконцентрироваться
- Ощущение жара.
— Нет сил уже с утра, нет мотивации что-то делать. Сонливость и нарушение сна — ночью сложно уснуть, сон чуткий, а днем наоборот, — отметила Волкова в своем блоге.
По ее словам, наследственность имеет немалое значение в возрасте наступления менопаузы, но не основное.
— Операции, эндометриоз, хронические стрессы, гормональные нарушения, прием отдельных групп препаратов, аутоиммунные поражения яичников — все это негативно отражается на резерве яйцеклеток, — написала медик.
Менопауза — естественный период в жизни женщины, когда ее менструальный цикл заканчивается. Обычно менопауза наступает в возрасте около 45-55 лет, хотя это может варьироваться у разных женщин.
Во время менопаузы у женщины происходят изменения в ее репродуктивной системе. Уровень гормонов, таких как эстроген и прогестерон, снижается, что может вызывать различные физические и эмоциональные симптомы.
Менопауза может быть связана с долгосрочными последствиями для здоровья, такими как увеличение риска остеопороза (снижение плотности костей) и сердечно-сосудистых заболеваний.
Один из самых распространенных симптомов климакса — озноб. Он является следствием нарушения терморегуляции из-за дефицита гормона эстрогена. Гипоталамус передает неправильные сигналы рецепторам, поэтому женщина ощущает холод, даже когда в комнате тепло.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Екатерина Волкова
Медицина
Акушер-гинеколог
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