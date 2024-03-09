Гинеколог Волкова назвала скачки давления признаком надвигающейся менопаузы

Изменился цикл — стал короче или длиннее.

Выделения стали более скудными.

Снизилось либидо.

Постоянно меняется настроение

Сухость во влагалище.

Увеличилась потливость

Ощущение сердцебиения.

Озноб во второй половине цикла

Скачки давления, особенно при волнении, тревоге.

Снижение когнитивных способностей: память стала хуже, труднее сконцентрироваться

Ощущение жара.

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