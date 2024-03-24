Диетолог: чай каркаде выводит токсины и помогает похудеть
Чай каркаде — напиток, приготовленный из сушеных цветков гибискуса. Он обладает ярким красным цветом и освежающим вкусом с легкой кислинкой. Каркаде обладает множеством полезных свойств.
Чай содержит мощные антиоксиданты, такие как флавоноиды и антоцианы, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.
Каркаде способствует снижению артериального давления и уровня холестерина, что помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов.
Богатый витамином С каркаде помогает укрепить иммунную систему, повысить ее защитные функции и справиться с простудными и вирусными инфекциями.
Каркаде может помочь в борьбе с избыточным весом, так как он содержит мало калорий и способствует улучшению обмена веществ.
Каркаде обладает легким слабительным эффектом, который помогает улучшить пищеварение и справиться с запорами.
Ароматный чай каркаде обладает успокаивающими свойствами, помогает расслабиться, снять стресс и улучшить настроение.
Как приготовить? Залейте сушеные цветки гибискуса горячей водой и дайте настояться несколько минут. Можно добавить немного меда или лимона для придания дополнительного вкуса.
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что чай каркаде пьют для профилактики атеросклероза и улучшения состояния сосудов и капилляров.
— Его можно пить при ОРВИ и других простудных заболеваниях. Он поможет вывести токсины и уберет спазмы в организме за счет содержания магния, — отметила медик.
Каркаде противопоказан людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Язва, гастрит, повышенная кислотность — в списке противопоказаний. Он также может спровоцировать обострение, если есть камни в желчном и мочевом пузыре. Гипотоникам нужно быть осторожнее при употреблении этого чая, возможно головокружение.
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