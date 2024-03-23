Гипертоникам лучше отказаться: какая минеральная вода повышает давление

Лечебной — в ней много соли: больше 10 граммов на литр воды.

Лечебно-столовой — от 1 до 10 граммов соли на литр.

Столовой — менее 1 грамма.

Речь шла о трех видах воды.Гипертоникам можно употреблять только столовую воду, отметили участники передачи.— отметил кардиолог Герман Гандельман.Одним из главных минералов в составе минеральной воды является натрий. Поэтому минералка повышает давление, так что гипертоникам использовать такую воду нужно с осторожностью, резюмировали врачи.Отметим, что для людей с гипертонией (высоким артериальным давлением) потребление избыточного количества соли может иметь негативные последствия.Увеличение давления. Натрий удерживает воду в организме и увеличивать объем крови. Это приводит к повышению артериального давления, что для гипертоников чревато опасными последствиями.Ухудшение работы сердца и сосудов. Натрий увеличивает нагрузку на них, повышая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Риск осложнений. Гипертония сама по себе является фактором риска для развития инсульта, сердечного приступа и хронической почечной недостаточности. Потребление соли может усилить эти риски.Ухудшение функции почек, особенно у людей с уже существующими проблемами.Рекомендуется ограничивать потребление соли для людей с гипертонией. Обычно врачи советуют сократить потребление соли до 5-6 граммов в день. Это включает не только добавленную соль, но и скрытую в продуктах, таких как консервы, сыры, колбасы и готовые блюда.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.