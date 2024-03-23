Гипертоникам лучше отказаться: какая минеральная вода повышает давление

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вода

Врач Елена Малышева и её коллеги рассказали, может ли минеральная вода повышать давление. Об этом говорилось в эфире программы «Жить здорово!».

Речь шла о трех видах воды.

  • Лечебной — в ней много соли: больше 10 граммов на литр воды.
  • Лечебно-столовой — от 1 до 10 граммов соли на литр. 
  • Столовой — менее 1 грамма. 

Гипертоникам можно употреблять только столовую воду, отметили участники передачи.

— Натрий входит в организм, он задерживается в стенке сосуда, она отекает, поднимается артериальное давление, — отметил кардиолог Герман Гандельман. 

Одним из главных минералов в составе минеральной воды является натрий. Поэтому минералка повышает давление, так что гипертоникам использовать такую воду нужно с осторожностью, резюмировали врачи.

Отметим, что для людей с гипертонией (высоким артериальным давлением) потребление избыточного количества соли может иметь негативные последствия.

Увеличение давления. Натрий удерживает воду в организме и увеличивать объем крови. Это приводит к повышению артериального давления, что для гипертоников чревато опасными последствиями.

Ухудшение работы сердца и сосудов. Натрий увеличивает нагрузку на них, повышая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Риск осложнений. Гипертония сама по себе является фактором риска для развития  инсульта, сердечного приступа и хронической почечной недостаточности. Потребление соли может усилить эти риски.

Ухудшение функции почек, особенно у людей с уже существующими проблемами.

Рекомендуется ограничивать потребление соли для людей с гипертонией. Обычно врачи советуют сократить потребление соли до 5-6 граммов в день. Это включает не только добавленную соль, но и скрытую в продуктах, таких как консервы, сыры, колбасы и готовые блюда. 

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