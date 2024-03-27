Диетолог: похудению и разгону метаболизма способствуют ферментированные продукты

По мнению диетолога Оливии Моррисон и гастроэнтеролога-диетолога Кэтрин Нэш, делать это надо регулярно. Об пользе кимчи и квашеной капусты в деле похудения специалисты рассказали The Sun.Оба эти продукта относятся к категории ферментированных. Они помогают как похудеть, так и повысить иммунитет.Моррисон отметила, что ее клиенты, употребляющие простые блюда из капусты, сумели снизить уровень холестерина, избавиться от жировых отложений и понизить уровень глюкозы в крови.Кроме того, ферментированные продукты служат в качестве профилактического средства от сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.Ферментированные продукты очень полезны, но в некоторых случаях их нужно употреблять с осторожностью - при аллергии, обострении заболеваний ЖКТ.Улучшение пищеварения. Ферментированные продукты, такие как йогурт, кефир, квашеная капуста и кимчи, содержат полезные бактерии, помогающие улучшить пищеварение. Эти бактерии помогают разлагать пищу и усваивать питательные вещества, а также могут снизить риск развития проблем с пищеварительной системой, таких как запоры и синдром раздраженного кишечника.Поддержка иммунной системы. Ферментированные продукты содержат пробиотики, укрепляющие иммунную систему. Пробиотики помогают поддерживать баланс полезных бактерий в кишечнике.Помогают усваивать питательные вещества. Ферментация способствует разложению сложных молекул пищи на более простые формы, что делает их более доступными для организма. Так, ферментация молока в йогурте разлагает лактозу (молочный сахар), что позволяет людям с непереносимостью лактозы употреблять йогурт без проблем. А ферментация зерновых продуктов увеличивает содержание витаминов группы В и антиоксидантов.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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