Эксперты: кофе полезен пожилым людям в качестве профилактики рака, слабоумия и болезни Паркинсона

Бодрящий эффект. Напиток содержит кофеин, стимулирующий центральную нервную систему. Он помогает эффективно бодрствовать, повышает концентрацию и улучшает настроение.

Улучшение физической выносливости.

Кофе содержит множество антиоксидантов, которые помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами и имеют противовоспалительные свойства.

Некоторые исследования связывают умеренное потребление кофе с снижением риска развития таких заболеваний, как диабет типа 2, болезнь Паркинсона, некоторые виды рака и заболевания печени.

Кофе может стимулировать пищеварение и помочь справиться с запорами.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.