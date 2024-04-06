Эксперты: кофе полезен пожилым людям в качестве профилактики рака, слабоумия и болезни Паркинсона
По словам главного врача-гериатра Депздрава Москвы Надежды Рунихиной, пожилым людям полезно пить кофе. Включение кофе в рацион помогает в профилактике рака, болезней Альцгеймера и Паркинсона.
— Кофе улучшает когнитивные функции. Входящий в его состав кофеин препятствует развитию Альцгеймера и Паркинсона. Также некоторые работы показывают, что этот напиток уменьшает риск появления ряда злокачественных образований, — отметила специалист.
Иногда после выпитого кофе у человека могут появиться тахикардия, тревожность, тремор и головокружение. Это говорит о слишком большой порции кофеина. Также нужно помнить, что кофе повышает артериальное давление.
Кофе имеет несколько полезных качеств для организма:
- Бодрящий эффект. Напиток содержит кофеин, стимулирующий центральную нервную систему. Он помогает эффективно бодрствовать, повышает концентрацию и улучшает настроение.
- Улучшение физической выносливости.
- Кофе содержит множество антиоксидантов, которые помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами и имеют противовоспалительные свойства.
- Некоторые исследования связывают умеренное потребление кофе с снижением риска развития таких заболеваний, как диабет типа 2, болезнь Паркинсона, некоторые виды рака и заболевания печени.
- Кофе может стимулировать пищеварение и помочь справиться с запорами.
О том, как употребление кофе может влиять на профилактику некоторых видов рака, говорится в исследовании японских специалистов. По их словам, кофе содержит множество биологически активных веществ, таких как антиоксиданты и фитохимические соединения. Именно они имеют противораковые свойства.
Кофе содержит антиоксиданты, такие как полифенолы, которые помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами. Свободные радикалы могут вызывать повреждение ДНК и других клеточных компонентов, что может способствовать развитию рака.
Также кофе обладает противовоспалительными свойствами. Хроническое воспаление часто связывают с повышенным риском развития рака.
Эксперты отмечают, что механизмы, по которым кофе может оказывать противораковое действие, все еще изучаются, и результаты исследований могут быть противоречивыми. Важно помнить, что употребление кофе не является гарантией защиты от рака.
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