Эндокринолог Муртазина: L-карнитин и таурин помогут похудеть. В каких продуктах они содержатся?

Речь пойдёт о L-карнитине и таурине — это два различных аминокислотных соединения, которые выполняют важные функции в организме.L-карнитин участвует в метаболизме жиров, помогая транспортировать жирные кислоты в митохондрии клеток, где они используются для производства энергии. Он также может помочь улучшить выносливость и способствовать снижению уровня жиров в организме. отметила специалист.L-карнитин преимущественно содержится в продуктах животного происхождения.1. Мясо: особенно богаты L-карнитином красное мясо, такое как говядина, баранина и свинина.2. Рыба: некоторые виды рыбы, такие как тунец, скумбрия и лосось, также содержат L-карнитин.3. Птица: курица и индейка являются хорошими источниками L-карнитина.4. Молочные продукты: молоко, йогурт и сыр содержат небольшое количество L-карнитина.5. Яйца: яйца также содержат L-карнитин, особенно в желтке.6. Авокадо содержит L-карнитин, хотя в небольших количествах.7. Кедровые орехи и арахисявляется неэссенциальной аминокислотой, которая выполняет ряд функций в организме. Он участвует в регуляции уровня кальция в клетках, функционировании нервной системы и иммунной системы, а также в образовании желчных кислот.Таурином богаты морепродукты(моллюски, устрицы,крабы), свиное и говяжьемясо, субпродукты, молочныепродукты.Оба этих соединения широко изучены и считаются безопасными для потребления в разумных дозах. Однако перед началом приема пищевых добавок, включающих L-карнитин или таурин, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.Одни добавки, конечно, похудеть не могут. Необходимо наладить правильное питание, больше двигаться, пить чистую воду, высыпаться и избегать стрессов.1. Следите за калорийным балансом: потребляйте меньше калорий, чем вы тратите. Уменьшите порции и выбирайте пищу, богатую питательными веществами, но низкокалорийную.2. Увеличьте потребление овощей и фруктов: они богаты волокнами, витаминами и минералами, а также низкокалорийными.3. Ограничьте потребление сахара и жирных продуктов: они часто содержат много калорий и мало питательных веществ.4. Увеличьте физическую активность: вам помогут ходьба, бег, плавание или силовые тренировки.5. Постепенно внедряйте изменения в свою жизнь: не стремитесь к резкому снижению веса, лучше установите реалистичные цели и двигайтесь к ним постепенно.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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