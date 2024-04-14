Гастроэнтеролог Солоницкая: зачем сдавать анализ кала на скрытую кровь
Анализ кала на скрытую кровь используется для обнаружения наличия крови в кишечнике, которая может быть незаметной визуально. Об этом «МедикФоруму» рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Солоницкая.
— Анализ кала на скрытую кровь — важное лабораторное исследование при диагностике скрытых кровотечений из различных отделов желудочно-кишечного тракта. Скрытые кровотечения являются одним из ранних симптомов ряда серьезных заболеваний ЖКТ, в том числе онкологических. Обнаружив болезнь на ранее стадии, мы имеем все шансы ее вылечить, — отметила медик.
Этот анализ может быть полезен для выявления различных заболеваний и состояний:
1. Ранняя диагностика колоректального рака: скрытая кровь в кале может быть признаком наличия опухоли в толстой кишке или прямой кишке. Раннее обнаружение рака позволяет начать лечение на ранних стадиях, что повышает шансы на полное выздоровление.
2. Диагностика полипов: полипы — предраковые образования, которые могут прогрессировать в рак. Обнаружение скрытой крови в кале может указывать на наличие полипов и требовать дополнительных исследований для подтверждения диагноза.
3. Оценка эффективности лечения: анализ кала на скрытую кровь может использоваться для оценки эффективности лечения определенных заболеваний, таких как воспалительные заболевания кишечника или язвенный колит.
4. Скрининг на предмет кровотечений в желудочно-кишечном тракте: анализ кала на скрытую кровь является частью скрининговых программ для выявления кровотечений в желудочно-кишечном тракте, которые могут быть связаны с различными причинами, такими как язвы, полипы или воспаление.
Реакция на скрытую кровь по Грегерсену может показывать:
Эрозивный гастродуоденит;
Обострение язвы;
Опухоль в желудке, кишечнике;
Дивертикул;
Варикоз пищевода;
Геморрой;
Кишечный туберкулез;
Болезнь крона;
Полипы;
Неспецифический язвенный колит.
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