Гастроэнтеролог Солоницкая: зачем сдавать анализ кала на скрытую кровь

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врач

Анализ кала на скрытую кровь используется для обнаружения наличия крови в кишечнике, которая может быть незаметной визуально. Об этом «МедикФоруму» рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Солоницкая.

— Анализ кала на скрытую кровь — важное лабораторное исследование при диагностике скрытых кровотечений из различных отделов желудочно-кишечного тракта. Скрытые кровотечения являются одним из ранних симптомов ряда серьезных заболеваний ЖКТ, в том числе онкологических. Обнаружив болезнь на ранее стадии, мы имеем все шансы ее вылечить, — отметила медик.
 
Этот анализ может быть полезен для выявления различных заболеваний и состояний:

1. Ранняя диагностика колоректального рака: скрытая кровь в кале может быть признаком наличия опухоли в толстой кишке или прямой кишке. Раннее обнаружение рака позволяет начать лечение на ранних стадиях, что повышает шансы на полное выздоровление.

2. Диагностика полипов: полипы — предраковые образования, которые могут прогрессировать в рак. Обнаружение скрытой крови в кале может указывать на наличие полипов и требовать дополнительных исследований для подтверждения диагноза.

3. Оценка эффективности лечения: анализ кала на скрытую кровь может использоваться для оценки эффективности лечения определенных заболеваний, таких как воспалительные заболевания кишечника или язвенный колит.

4. Скрининг на предмет кровотечений в желудочно-кишечном тракте: анализ кала на скрытую кровь является частью скрининговых программ для выявления кровотечений в желудочно-кишечном тракте, которые могут быть связаны с различными причинами, такими как язвы, полипы или воспаление.

Реакция на скрытую кровь по Грегерсену может показывать: 

Эрозивный гастродуоденит; 
Обострение язвы; 
Опухоль в желудке, кишечнике; 
Дивертикул; 
Варикоз пищевода; 
Геморрой; 
Кишечный туберкулез; 
Болезнь крона; 
Полипы;
Неспецифический язвенный колит.

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