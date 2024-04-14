Эндокринолог Павлова: умеренные физические нагрузки тормозят старение, а чрезмерные — ускоряют

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Умеренные физические нагрузки снижают снизила уровень БМФ и тормозят старение, а чрезмерные — ускоряют. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Врач ссылается на исследование, в котором говорится, что накопление определенного вида жира ускоряет старение. Изучая мышей, ученые обратили внимание, что по мере старения тканей у них накапливается определенный тип липидов (жиров) — бис(моноацилглицеро)фосфаты (БМФ). Чем старее особь, тем больше БМФ. 

У людей были обнаружены подобные процессы.

Учёные провели эксперимент. Испытуемые каждый день по часу выполняли умеренные и энергичные упражнения. Результаты биопсии показали, что регулярная физическая активность снизила уровень БМФ. 

— Главное, не переусердствовать, ведь чрезмерные нагрузки, наоборот, ускоряют старение, — отметила Павлова.

Бис(моноацилглицеро)фосфаты (БМФ) — класс фосфолипидов, которые являются важными компонентами клеточных мембран. Они состоят из двух молекул моноацилглицерола, связанных через фосфатный мост.

БМФ выполняют несколько функций в организме. Они участвуют в структуре и функционировании клеточных мембран, обеспечивая их устойчивость и проницаемость. Они также играют роль в передаче сигналов внутри клетки и между клетками, регулируя различные биологические процессы, включая деление клеток, адгезию, миграцию и дифференциацию.

БМФ могут быть образованы в организме путем фосфорилирования моноацилглицеролов или синтеза из других фосфолипидов. Они также могут поступать с пищей, особенно с продуктами, содержащими лецитин.

Исследования показывают, что BMP могут иметь важное значение для здоровья и иммунной функции. Они могут быть связаны с различными заболеваниями, такими как воспаление, атеросклероз и рак. 

Общие признаки старения организма:

1. Морфологические изменения: появление морщин, потеря упругости кожи, седина, изменение внешности и телосложения.

2. Ухудшение зрения и слуха: дальнозоркость, близорукость или катаракта. Также возможно ухудшение слуха или появление тиннитуса.

3. Уменьшение мышечной массы и силы: с возрастом мышцы могут терять свою массу и силу, что приводит к снижению физической активности и возможным проблемам с подвижностью.

4. Ухудшение костной плотности: кости становятся менее плотными и более хрупкими, риск переломов и развития остеопороза увеличивается.

5. Снижение общей энергии и выносливости: метаболические процессы в организме замедляются, что приводит к снижению энергии и выносливости.

6. Ухудшение памяти и когнитивных функций.

7. С возрастом риск развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак и деменция, может увеличиваться.


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Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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Теги : старость, физические нагрузки