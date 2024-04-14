Эндокринолог Павлова: умеренные физические нагрузки тормозят старение, а чрезмерные — ускоряют

Врач ссылается на исследование, в котором говорится, что накопление определенного вида жира ускоряет старение. Изучая мышей, ученые обратили внимание, что по мере старения тканей у них накапливается определенный тип липидов (жиров) — бис(моноацилглицеро)фосфаты (БМФ). Чем старее особь, тем больше БМФ.У людей были обнаружены подобные процессы.Учёные провели эксперимент. Испытуемые каждый день по часу выполняли умеренные и энергичные упражнения. Результаты биопсии показали, что регулярная физическая активность снизила уровень БМФ. отметила Павлова.Бис(моноацилглицеро)фосфаты (БМФ) — класс фосфолипидов, которые являются важными компонентами клеточных мембран. Они состоят из двух молекул моноацилглицерола, связанных через фосфатный мост.БМФ выполняют несколько функций в организме. Они участвуют в структуре и функционировании клеточных мембран, обеспечивая их устойчивость и проницаемость. Они также играют роль в передаче сигналов внутри клетки и между клетками, регулируя различные биологические процессы, включая деление клеток, адгезию, миграцию и дифференциацию.БМФ могут быть образованы в организме путем фосфорилирования моноацилглицеролов или синтеза из других фосфолипидов. Они также могут поступать с пищей, особенно с продуктами, содержащими лецитин.Исследования показывают, что BMP могут иметь важное значение для здоровья и иммунной функции. Они могут быть связаны с различными заболеваниями, такими как воспаление, атеросклероз и рак.1. Морфологические изменения: появление морщин, потеря упругости кожи, седина, изменение внешности и телосложения.2. Ухудшение зрения и слуха: дальнозоркость, близорукость или катаракта. Также возможно ухудшение слуха или появление тиннитуса.3. Уменьшение мышечной массы и силы: с возрастом мышцы могут терять свою массу и силу, что приводит к снижению физической активности и возможным проблемам с подвижностью.4. Ухудшение костной плотности: кости становятся менее плотными и более хрупкими, риск переломов и развития остеопороза увеличивается.5. Снижение общей энергии и выносливости: метаболические процессы в организме замедляются, что приводит к снижению энергии и выносливости.6. Ухудшение памяти и когнитивных функций.7. С возрастом риск развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак и деменция, может увеличиваться.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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