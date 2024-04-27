Эндокринолог Павлова объяснила, как интересная передача перед сном способствует набору лишнего веса
Чтобы похудеть, нужно не только правильно питаться и заниматься спортом. Большое значение в этом процессе играет качество сна.
Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова объяснила, как просмотр интересной передачи перед сном может поспособствовать набору лишнего веса.
Дело в кортизоле и мелатонине.
По словам специалиста, действие кортизола вечером снижается, что дает дает возможность выйти мелатонину. Мелатонин запускает работу гормона роста. Он «открывает жировое депо, которое кормит нас ночью и не дает этому жиру избыточно накапливаться».
— Если ближе ко времени сна вы включили интересную передачу, вы вновь активировали кортизол. Есть кортизол – нет мелатонина, нет гормона роста и так далее, — написала врач в своем блоге.
Если человек ложится спать поздно, он все время будем бороться с лишним весом, потому что гормон роста не сможет его активно расходовать ночью. Днем вы будете слишком много есть, чтобы взбодриться.
Кортизол и мелатонин — два гормона, играющих важную роль в организме.
Кортизол — гормон, который вырабатывается корой надпочечников в ответ на стрессовые ситуации. Он играет ключевую роль в регуляции обмена веществ, иммунной системы и реакции на стресс. Кортизол может повышать уровень сахара в крови, усиливать распад белков и жиров, а также подавлять воспалительные реакции. Высокие уровни кортизола в течение длительного времени могут быть связаны с различными проблемами здоровья, включая повышенный аппетит, набор веса, снижение иммунитета и нарушения сна.
Мелатонин — гормон, который вырабатывается шишковидной железой в головном мозге. Он играет важную роль в регуляции цикла сна и бодрствования. Мелатонин помогает контролировать внутренние часы организма и поддерживает регулярный сон-бодрствование. Выработка мелатонина обычно увеличивается в темноте и снижается при ярком свете. Мелатонин имеет антиоксидантные свойства и может оказывать влияние на иммунную систему.
Как еще кортизол может оказывать влияние на вес человека?
Аппетит. Кортизол увеличивает аппетит, особенно на углеводы. Это может привести к избыточному потреблению пищи и, в конечном итоге, к набору веса.
Хранение жира. Высокие уровни кортизола могут способствовать накоплению жира в организме, особенно в области живота. Это связано с тем, что кортизол может стимулировать процесс липогенеза — образования жира.
Метаболизм. Кортизол может влиять на обмен веществ и уровень глюкозы в крови. Повышенные уровни кортизола могут снижать чувствительность организма к инсулину, что может привести к нарушению обмена веществ и набору веса.
Стрессовое переедание. Временное повышение уровня кортизола в организме может вызывать стрессовое переедание, когда люди обращаются к пище в качестве способа справиться со стрессом или эмоциональными проблемами.
Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака
Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка
Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий