Эндокринолог Павлова объяснила, как интересная передача перед сном способствует набору лишнего веса

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова объяснила, как просмотр интересной передачи перед сном может поспособствовать набору лишнего веса.По словам специалиста, действие кортизола вечером снижается, что дает дает возможность выйти мелатонину. Мелатонин запускает работу гормона роста. Он «открывает жировое депо, которое кормит нас ночью и не дает этому жиру избыточно накапливаться».— написала врач в своем блоге Если человек ложится спать поздно, он все время будем бороться с лишним весом, потому что гормон роста не сможет его активно расходовать ночью. Днем вы будете слишком много есть, чтобы взбодриться.Кортизол и мелатонин — два гормона, играющих важную роль в организме.Кортизол — гормон, который вырабатывается корой надпочечников в ответ на стрессовые ситуации. Он играет ключевую роль в регуляции обмена веществ, иммунной системы и реакции на стресс. Кортизол может повышать уровень сахара в крови, усиливать распад белков и жиров, а также подавлять воспалительные реакции. Высокие уровни кортизола в течение длительного времени могут быть связаны с различными проблемами здоровья, включая повышенный аппетит, набор веса, снижение иммунитета и нарушения сна.Мелатонин — гормон, который вырабатывается шишковидной железой в головном мозге. Он играет важную роль в регуляции цикла сна и бодрствования. Мелатонин помогает контролировать внутренние часы организма и поддерживает регулярный сон-бодрствование. Выработка мелатонина обычно увеличивается в темноте и снижается при ярком свете. Мелатонин имеет антиоксидантные свойства и может оказывать влияние на иммунную систему.Аппетит. Кортизол увеличивает аппетит, особенно на углеводы. Это может привести к избыточному потреблению пищи и, в конечном итоге, к набору веса.Хранение жира. Высокие уровни кортизола могут способствовать накоплению жира в организме, особенно в области живота. Это связано с тем, что кортизол может стимулировать процесс липогенеза — образования жира.Метаболизм. Кортизол может влиять на обмен веществ и уровень глюкозы в крови. Повышенные уровни кортизола могут снижать чувствительность организма к инсулину, что может привести к нарушению обмена веществ и набору веса.Стрессовое переедание. Временное повышение уровня кортизола в организме может вызывать стрессовое переедание, когда люди обращаются к пище в качестве способа справиться со стрессом или эмоциональными проблемами.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.