Ускоряет старение: эндокринолог Павлова объяснила, почему в шашлыке опаснее всего поджаристая корочка

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что в шашлыке опаснее всего то, ради чего его обычно и готовят — поджаристая корочка. В ней накапливаются конечные продукты гликирования (КПГ).Это результат химической реакции между углеводами и аминокислотами, которые находятся в белке.— написала медик в своем блоге Нужно мариновать мясо в лимонном соке (или любом другом цитрусовом). Такой маринад снижает производство КПГ уже через 10 минут.Используйте приправы, которые снижают КПГ. Речь идет о шалфее, майоране, эстрагоне, розмарине, гвоздике, душистом перце, корице, куркуме.Сварите на гарнир брокколи. В ней содержится сульфорафан, который помогает бороться с КПГ.Поджаристая корочка на пище может быть опасна из-за образования вредных соединений в процессе обжаривания или жарки. Когда пища подвергается высокой температуре, особенно при наличии сахаров и белков, могут образовываться ацриламид и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Эти вещества могут быть канцерогенными и повышать риск развития рака.Ацриламид образуется при нагревании продуктов, содержащих сахара и аминокислоты, такие как картофельные чипсы, хлеб, печенье и жареная картошка. ПАУ образуются при неполном сгорании жиров и белков, их можно найти в поджаренном мясе, рыбе и птице.Как уже отмечалось, поджаристая корочка может содержать продукты гликации, которые образуются при взаимодействии сахаров с белками или жирами при высоких температурах. Эти продукты гликации связаны с различными заболеваниями, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания и старение.Для снижения уровня гликации и предотвращения негативных последствий рекомендуется ограничивать потребление продуктов с высоким содержанием сахара, особенно простых углеводов. Вместо этого стоит предпочитать пищу с низким гликемическим индексом, такую как овощи, цельные зерна и белки. Также важно поддерживать уровень сахара в крови в норме и вести активный образ жизни.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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