Врач Баранова назвала 5 продуктов, которые считаются «витаминными бомбами»

В своем блоге она перечислила «витаминные бомбы», которые обязательно должны быть в рационе:Лосось. Лидер по содержанию омега-3 и других полезных жиров. В нем много калия, фосфора, хрома, витаминов В, РР и D. В состав лосося входит антиоксидант астаксантин, замедляющий процессы старения.Брокколи. В ней много клетчатки, калия, фосфора, кальция, магния, железа, цинка, марганца, серы, витаминов С, В1, В2, В5, В6, РР, Е, К, провитамина А, а также витаминов РР, U и бета-каротина.Авокадо богато полезными мононенасыщенными жирами, помогающими контролировать аппетит. Они выводят вредный холестерин и снижают риск болезней сердца. В нем много холина, витаминов А, В1, В2, В5, В6, В9, С, D, Е, Н и РР, а также макро- и микроэлементов: калия, кальция, магния, меди и марганца, железа, фосфора и натрия. По количеству калия опережает бананы.Авокадо также богато пищевыми волокнами, которые способствуют нормализации пищеварения и поддержанию здоровой микрофлоры кишечника. Является хорошим источником антиоксидантов, помогающими защищать клетки от повреждений свободными радикалами. Авокадо может помочь улучшить усвоение питательных веществ из других продуктов, благодаря своему содержанию здоровых жиров.Говяжья печень. В ней много витаминов А, С, D, Е, К, группы В. Она богата калием, кальцием, магнием, медью, натрием, селеном, фосфором, цинком, а особенно железом. Содержит большое количество селена, который является мощным антиоксидантом.Томаты. В них много клетчатки, пектина, каротина, витаминов С и Е, витаминов группы В, фолиевой кислоты. Антираковые свойства томатов подтверждены многими научными исследованиями. Содержат антиоксидант ликопин.Ликопин — природный пигмент, который является одним из видов каротиноидов, и он придает красный цвет фруктам и овощам, особенно помидорам. Ликопин является мощным антиоксидантом, который может помочь защитить клетки от повреждений свободными радикалами. Снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Ликопин лучше всего усваивается организмом, когда он употребляется вместе с небольшим количеством жира, поэтому добавление немного масла к помидорам или другим продуктам, содержащим ликопин, может улучшить его усвоение.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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