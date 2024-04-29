Врач Соломатина: камни в желчном пузыре могут привести к смертельно опасному состоянию — некрозу поджелудочной
Некроз поджелудочной железы — смертельно опасное заболевание. О причинах его развития рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Заболевание возникает из-за злоупотребления алкоголем, лямблиоза (распространенное паразитарное заболевание, поражающее тонкий кишечник), бактериальных и инфекционных болезней.
— В момент болезни могут развиваться камни в желчном пузыре, вследствие чего поджелудочная выбрасывает ферменты, но они возвращаются обратно в железу, и начинается повреждение органа, — отметила врач «Вечерней Москве».
Итог — панкреонекроз, при котором происходит отмирание тканей поджелудочной железы из-за воспалительного процесса. Возникают острые боли в брюшной области, рвота, упадок сил, вздутие, метеоризм.
Возможные причины развития болезни:
- желчнокаменная болезнь;
- злоупотребление алкоголем;
- врожденные аномалии строения протоков;
- дисфункция сфинктера Одди;
- инфекционные поражения организма.
Шансы на выживание у пациента крайне невысокие, предупредила медик.
Признаки заболевания поджелудочной железы:
- боль или дискомфорт в верхней части живота, особенно после приема пищи,
- ухудшение аппетита,
- похудание,
- тошнота и рвота,
- желтушность кожи и глаз,
- светлый или грязный цвет стула,
- частый и жидкий стул,
- утомляемость и слабость.
Напомним признаки образования камней в желчном пузыре. Они могут включать острую боль в правом подреберье, особенно после приема жирной или тяжелой пищи, тошноту и рвоту, желтушность кожи и глаз, вздутие живота, утомляемость и слабость.
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