Врач Соломатина: камни в желчном пузыре могут привести к смертельно опасному состоянию — некрозу поджелудочной

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живот

Некроз поджелудочной железы — смертельно опасное заболевание. О причинах его развития рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Заболевание возникает из-за злоупотребления алкоголем, лямблиоза (распространенное паразитарное заболевание, поражающее тонкий кишечник), бактериальных и инфекционных болезней.

— В момент болезни могут развиваться камни в желчном пузыре, вследствие чего поджелудочная выбрасывает ферменты, но они возвращаются обратно в железу, и начинается повреждение органа, — отметила врач «Вечерней Москве».

Итог — панкреонекроз, при котором происходит отмирание тканей поджелудочной железы из-за воспалительного процесса. Возникают острые боли в брюшной области, рвота, упадок сил, вздутие, метеоризм.

Возможные причины развития болезни:
  • желчнокаменная болезнь;
  • злоупотребление алкоголем;
  • врожденные аномалии строения протоков;
  • дисфункция сфинктера Одди;
  • инфекционные поражения организма.

Шансы на выживание у пациента крайне невысокие, предупредила медик. 

Признаки заболевания поджелудочной железы:
  • боль или дискомфорт в верхней части живота, особенно после приема пищи, 
  • ухудшение аппетита, 
  • похудание, 
  • тошнота и рвота, 
  • желтушность кожи и глаз, 
  • светлый или грязный цвет стула, 
  • частый и жидкий стул, 
  • утомляемость и слабость. 

Напомним признаки образования камней в желчном пузыре. Они могут включать острую боль в правом подреберье, особенно после приема жирной или тяжелой пищи, тошноту и рвоту, желтушность кожи и глаз, вздутие живота, утомляемость и слабость. 

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