Врач Соломатина: камни в желчном пузыре могут привести к смертельно опасному состоянию — некрозу поджелудочной

желчнокаменная болезнь;

злоупотребление алкоголем;

врожденные аномалии строения протоков;

дисфункция сфинктера Одди;

инфекционные поражения организма.

боль или дискомфорт в верхней части живота, особенно после приема пищи,

ухудшение аппетита,

похудание,

тошнота и рвота,

желтушность кожи и глаз,

светлый или грязный цвет стула,

частый и жидкий стул,

утомляемость и слабость.

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