Врач Михалева: жирный шашлык самый опасный, особенно если его мариновали в магазине
Шашлык не относится к блюдам правильного питания из-за способа приготовления. В процессе жарки образуются продукты горения и окисления жиров, которые являются канцерогенами.
Врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева рассказала, какой шашлык считается наиболее опасным.
— Особенно в этом плане вредно приготовление на углях жирных сортов мяса. Чем больше жира, тем больше образуется канцерогенов, и тем вреднее шашлык, — отметила она «Газете.Ru».
При таком способе жарки образуется большое количества конечных продуктов гликации. Их считают причиной ожирения, сахарного диабета второго типа, онкологических заболеваний. Кроме того, они запускают процесс старения организма.
Маринады для шашлыка тоже играют роль. Некоторые из них содержат фитохимические вещества, снижающие образование бензпиренов и других канцерогенов в мясе:
- сухое вино,
- яблочный и виноградный уксус,
- соевый соус,
- лимонный сок,
- томатный сок,
- кефир.
Худшим маринадом специалист назвала тот, который сделан из неизвестных ингредиентов. Например, готовое замаринованное мясо в супермаркете. Для такого полуфабриката могут взять мясо с истекающим сроком годности и не лучшего качества, а для маринада использовать уксус, специи и томатную пасту для улучшения внешнего вида, вкуса и запаха.
Без вреда для здоровья можно съесть одну порцию шашлыка не чаще, чем 1 раз в 2-4 недели в сезон, подчеркнула медик.
Употребление жареного на огне мяса в сочетании с алкоголем может привести к серьезным проблемам со здоровьем, например, вызвать острый панкреатит. Об этом ранее рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Панина. По ее словам, острый панкреатит может развиться при употреблении 50-80 граммов чистого этанола.
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