Гастроэнтеролог Панина: 150 мл водки или литр пива с шашлыком может привести к острому панкреатиту
Употребление жареного на огне мяса в сочетании с алкоголем может привести к серьезным проблемам со здоровьем, например, вызвать острый панкреатит. Об этом рассказала рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Панина.
По ее словам, острый панкреатит может развиться при употреблении 50-80 граммов чистого этанола.
— Это, например, 150 мл водки, чуть больше 1 л пива, полбутылки вина. Чем больше доза, тем больше риск возникновения заболевания, — сказала специалист «Газете.Ru».
Почему такое может случиться? Спиртное нарушает кровоснабжение поджелудочной железы и спазмирует сфинктеры, через которые железа и желчный пузырь выделяют ферменты и желчь. Ферменты и желчь активно выделяются в ответ на прием жирного мяса.
Из-за большой концентрации ферментов и невозможности их выделения происходит повреждение клеток самой поджелудочной. Может даже произойти некроз.
Особенно вредным считается алкоголь, содержащий газы (шампанское, пиво), смешанные напитки, алкоголь с большим количеством сахара (крепленые вина), подчеркнула медик.
Симптомы панкреатита:
Боль в верхней части живота. Иногда ее описывают как «кинжальную». Одним из основных симптомов панкреатита является острая боль в верхней части живота, которая может распространяться в спину.
При панкреатите могут возникать рвота и тошнота, особенно после еды. Это связано с нарушением нормальной работы поджелудочной железы.
Потеря аппетита и веса. Воспаление поджелудочной железы может привести к потере аппетита и резкой потере веса. Это связано с нарушением нормального пищеварения и усвоения питательных веществ.
Нарушение стула.
Воспаление поджелудочной железы может вызывать общую утомляемость и слабость, связанную с нарушением нормального обмена веществ и пищеварения.
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