Гастроэнтеролог Ежевская: если вы все время хотите съесть определенный продукт, это может быть признаком глистов
Гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт Елена Ежевская рассказала, что на наличие в теле паразитов указывает несколько симптомов, причем зачастую неочевидных.
Самые известные паразиты — гельминты (или глисты), обитают в пищеварительном тракте. Как понять, что пора к врачу?
Прежде всего, это проблемы с пищеварением:
- вздутие живота,
- повышенное газообразование,
- приступы тошноты
- боль в животе, которая обычно усиливается при физнагрузке или после еды,
- расстройство стула.
Если болезнь вызвана острицами, то яркий симптом — сильный зуд в перианальной области.
Характерным симптомом является постоянная усталость. Паразиты используют ресурсы человеческого организма, из-за чего наблюдается хронический упадок сил и нехватка энергии.
— Важно обращать внимание на аппетит: у пациентов с паразитарными инфекциями он часто неравномерный. Сильное чувство голода и переедание чередуются с полной утратой интереса к пище. Еще один тревожный сигнал — неконтролируемое внезапное желание определенных продуктов, — отметила медик «Доктору Питеру».
Признаком паразитов может быть и аллергическая реакция в виде сыпи, крапивницы, особенно у детей.
Чтобы предотвратить заражение глистами, рекомендуется соблюдать меры предосторожности:
1. Соблюдайте личную гигиену: Регулярно мойте руки с мылом перед едой, после использования туалета и после контакта с грязью или животными.
2. Пить только чистую воду: Убедитесь, что питьевая вода безопасна для употребления. Если вода не проверена на безопасность, лучше пить бутилированную или обработанную воду.
3. Готовьте пищу должным образом. Перед употреблением мяса и рыбы убедитесь, что они полностью готовы.
4. Избегайте сырого или недостаточно прожаренного мяса, рыбы или морепродуктов.
5. Очищайте овощи и фрукты: Тщательно мойте овощи и фрукты перед употреблением, особенно если они будут употребляться сырыми.
6. Избегайте контакта с грязью, почвой или водой, которые могут быть загрязнены яйцами глистов. Также старайтесь избегать контакта с животными, особенно безнадзорными или диких.
7. Проводите регулярные медицинские осмотры.
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