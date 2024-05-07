Гастроэнтеролог Ежевская: если вы все время хотите съесть определенный продукт, это может быть признаком глистов

вздутие живота,

повышенное газообразование,

приступы тошноты

боль в животе, которая обычно усиливается при физнагрузке или после еды,

расстройство стула.

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