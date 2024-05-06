Биолог Анча Баранова: облепиха эффективно помогает в борьбе с ожирением и диабетом

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облепиха

Доктор биологических наук, профессор Анча Баранова рассказала о пользе облепихи. Она ссылается на исследование канадских ученых.

По словам Барановой, ученые поместили ягоды облепихи в масс-спектрометр. Анализ показал 24 полезных соединения в семенах, а в выжимках из ягод — 16. Специалисты обнаружили в образцах фенольные кислоты, флавоноиды и дубильные вещества, а также производные эллаговой кислоты и катехина. Кроме того, облепиха является антиоксидантом и даже антимутагеном.

— В лабораторных же тестах экстракты облепихи показали и пользу для борьбы с ожирением, и неслабый антидиабетический потенциал. Они настолько мощно подавляли α-глюкозидазу (прямо как лекарство акарбоза), а также липазу поджелудочной железы, что у ученых прямо глаза на лоб полезли! — эмоционально написала биолог в своем блоге.

Ещё несколько преимуществ облепихи:

1. Богатый источник витаминов: Облепиха содержит высокое количество витамина С, который помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от вирусов и инфекций. Она также содержит витамины А, Е и К, которые важны для здоровья кожи, зрения и крови.

2. Антиоксидантные свойства: Облепиха богата антиоксидантами, которые помогают бороться с свободными радикалами и предотвращать повреждение клеток. Это может помочь снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других хронических заболеваний.

3. Полезно для здоровья сердца: Облепиха содержит полиненасыщенные жирные кислоты, такие как омега-3 и омега-6, которые помогают снизить уровень холестерина в крови и улучшить здоровье сердца. Она также может помочь снизить воспаление и поддерживать здоровое кровяное давление.

4. Поддержка здоровья пищеварительной системы: Облепиха содержит пищевые волокна, которые помогают улучшить пищеварение и предотвратить запоры. Она также может помочь снизить воспаление в желудке и кишечнике.

5. Улучшение здоровья кожи: Масло облепихи широко используется в косметической индустрии благодаря своим увлажняющим и питательным свойствам. Оно помогает смягчить и увлажнить кожу, улучшить ее эластичность.

Перед использованием облепихи в какой-либо форме рекомендуется проконсультироваться с врачом, имеются противопоказания.

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