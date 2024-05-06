Гастроэнтеролог Лебедева: Пучит от хлеба? Дело не в глютене, а в фруктанах
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, почему некоторые люди после употребления хлеба «чувствуют себя шариком». По словам медика, причина не в глютене.
— Многие из нас испытывают неприятные симптомы после употребления хлеба и сразу обвиняют в этом глютен. Но если у вас нет аллергии на глютен или целиакии, виновником может быть совсем другой компонент — фруктаны, — написала медик в своем блоге.
Фруктанами называют длинные молекулы, которые состоят из кусочков фруктозы и глюкозы. Особенно много их в ржаной и пшеничной муке, а также в цельнозерновой.
Фруктанами богат не только хлеб. Их много в бобовых, капусте, луке и чесноке. Они долго расщепляются и медленно усваиваются, что приводит к вздутию, тяжести и даже диарее. Особенно подвержены этому люди с синдромом раздраженного кишечника.
Врач советует элиминационную диету, то есть нужно постепенное исключать продукты из рациона и наблюдать за изменениями в самочувствии.
Подробнее о синдроме раздраженного кишечника (СРК).
Это хроническое функциональное расстройство пищеварительной системы, которое характеризуется болями, вздутием, изменениями в кишечной активности (понос или запоры) и дискомфортом в области живота. СРК является диагнозом по исключению, то есть другие болезни должны быть исключены перед установлением этого диагноза.
Причины СРК не полностью понятны, но считается, что в него влияют различные факторы, включая изменения в кишечной моторике, чувствительности кишечника, воспалительные процессы, пищевая непереносимость, стресс и психологические факторы.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнетеролог
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