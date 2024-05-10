Аллерголог Сычева: неправильное использование ингалятора — одна из самых частых ошибок астматиков

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Врач аллерголог-иммунолог Елена Сычева назвала неправильное использование ингалятора одной из самых частых ошибок при лечении астмы.

— Основные ошибки при использовании дозированных аэрозольных ингаляторов под давлением связаны с необходимостью координации вдоха и активации устройства, — отметила медик. 

Она рекомендует использовать спейсер. Это небольшой резервуар, который является промежуточным между ингалятором и дыхательными путями. Он позволяет ввести в легкие большее количество лекарства.

Ошибок при лечении ингаляторами можно избежать, если пользоваться небулайзерами, отметила специалист. Они все так же актуальны в большинстве стационаров и в домашних условиях.

Вторая ошибка — когда пациент не выполняет предписания врача. Особенно остро это проявляется у подростков, которые могут стесняться проводить ингаляции на виду у окружающих либо забывают об этом.

Практически все ингаляционные глюкокортикостероиды должны использоваться дважды в день, подчеркивает медик.

Другие частые ошибки: самолечение, недооценка тяжести астмы, использование недоказанных методов лечения.

Напомним симптомы бронхиальной астмы:
  • Одышка. Один из наиболее распространенных симптомов астмы.
  • Свист в груди. Пациенты испытывают свистящие звуки или шумы при дыхании, особенно во время приступа или обострения заболевания.
  • Характерный сухой или раздражающий кашель, он может усиливаться ночью или после физической активности.
  • Сжатие или дискомфорт в груди.
  • Ухудшение симптомов при контакте с триггерами. У многих людей с астмой симптомы могут усиливаться при контакте с различными триггерами, такими как аллергены (пыль, пыльцы, пух, пыльца), холодный воздух, инфекции дыхательных путей, стресс и физическая активность.

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Теги : астма, ингаляторы