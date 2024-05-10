Аллерголог Сычева: неправильное использование ингалятора — одна из самых частых ошибок астматиков

Одышка. Один из наиболее распространенных симптомов астмы.

Свист в груди. Пациенты испытывают свистящие звуки или шумы при дыхании, особенно во время приступа или обострения заболевания.

Характерный сухой или раздражающий кашель, он может усиливаться ночью или после физической активности.

Сжатие или дискомфорт в груди.

Ухудшение симптомов при контакте с триггерами. У многих людей с астмой симптомы могут усиливаться при контакте с различными триггерами, такими как аллергены (пыль, пыльцы, пух, пыльца), холодный воздух, инфекции дыхательных путей, стресс и физическая активность.

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