«Скорее вреден, чем полезен из-за ударной дозы сахара»: гастроэнтеролог Парамонов развеял мифы о гранатовом соке

Врач подчеркивает, что в самом гранате множество полезных веществ. В 100 граммах зерен содержится 21% суточной нормы витамина К, 17% витамина С и 16% клетчатки.Другое дело, если речь идет о соке. отметил медик.Устоявшееся мнение — гранатовый сок нужен для улучшения кроветворения, его назначают при пониженном уровне железа и гемоглобина.По словам медика, гранатовый сок ничего не лечит. Если железо и гемоглобин снижены, нужны таблетки и, в некоторых случаях, инъекции.В одном стакане всего 0,249 мг минерала. То есть для нормы придется выпивать не меньше двух литров в сутки, что чревато перебором сахара.Сок могут назначить, если пациенту с заболеваниями ЖКТ нужно восстановиться после жестких диет, чтобы убрать дефицит витаминов и массы тела. В этом случае он «сработает».Гранатовый сок нельзя пить натощак, предупреждает врач. Во-первых, в нем слишком много сахара, что неизбежно приведет к скачку глюкозы в крови. Во-вторых, высокая кислотность и повышенное содержание дубильных веществ могут спровоцировать рефлюкс.Что такое «правильный» гранатовый сок? Нужно купить гранат и выжать сок. Все.В крайнем случае — магазинный сок должен быть с пометкой «100% гранатовый сок» прямого отжима, не содержать ничего, кроме граната, произведен с сентября по ноябрь.1. Антиоксиданты: Гранат богат антиоксидантами, такими как полифенолы и антоцианы. Эти соединения помогают защитить сосуды от повреждений свободными радикалами, снижая воспаление и риск развития атеросклероза.2. Снижение артериального давления: Исследования показывают, что употребление граната или его сока может помочь снизить артериальное давление. Это особенно полезно для людей с повышенным давлением и риском сердечно-сосудистых заболеваний.3. Улучшение кровотока: Гранат способствует улучшению кровотока и расширению сосудов благодаря своему содержанию нитратов и полифенолов. Это может помочь улучшить функцию эндотелия и снизить риск образования тромбов.4. Снижение уровня вредного холестерина: Некоторые исследования показывают, что гранат может помочь снизить уровень вредного холестерина (липопротеинов низкой плотности) и увеличить уровень хорошего холестерина (липопротеинов высокой плотности), что способствует здоровью сосудов.5. Противовоспалительные свойства: Гранат содержит соединения, которые имеют противовоспалительные свойства. Это может помочь снизить воспаление в сосудах и улучшить их функцию.Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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