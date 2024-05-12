Гастроэнтеролог Парамонов: пить кефир непосредственно перед сном вредно
По словам гастроэнтеролога, терапевта, кандидата медицинских наук Алексея Парамонова, кефир нужно пить не позже, чем за два часа до сна.
Кефир может вызвать рефлюкс (заброс кислоты из желудка в пищевод), поэтому не стоит пить этот напиток сразу перед сном.
— Это не означает, что кефир вреден или опасен, и пить его можно без существенных ограничений, но традиция принимать его на ночь скорее неоправданна, как раз из-за вероятности рефлюкса, — отметил медик.
Если выпить слишком много кефира, это может вызвать газообразование, нарушение пищеварения, тошноту.
Диабетикам стоит с осторожностью принимать кефир, поскольку он может влиять на уровень сахара в крови.
Подробнее о кефире:
Польза:
1. Кефир богат полезными веществами, такими как кальций, витамин B12, фолиевая кислота и пробиотики. В нем много белка. Он может помочь укрепить иммунную систему, поддерживать здоровье костей и улучшать пищеварение.
2. Кефир содержит живые культуры бактерий, которые могут быть полезны для здоровья кишечника и микрофлоры. Пробиотики улучшают пищеварение, укрепляют иммунную систему и снижают риск развития некоторых заболеваний.
3. В результате ферментации кефир содержит меньше лактозы, чем обычное молоко. Это делает его более переносимым для людей с непереносимостью лактозы.
Вред кефира:
1. Аллергические реакции. Некоторые люди могут быть аллергичны к кефиру или компонентам, используемым в процессе его производства.
2. Пищевое отравление. Если кефир неправильно хранится или производится в несанитарных условиях, он может стать источником пищевого отравления.
3. Воздействие на зубы Кефир содержит кислоты, которые могут разрушать эмаль зубов.
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