Гастроэнтеролог Парамонов: пить кефир непосредственно перед сном вредно

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кефир

По словам гастроэнтеролога, терапевта, кандидата медицинских наук Алексея Парамонова, кефир нужно пить не позже, чем за два часа до сна.

Кефир может вызвать рефлюкс (заброс кислоты из желудка в пищевод), поэтому не стоит пить этот напиток сразу перед сном.

— Это не означает, что кефир вреден или опасен, и пить его можно без существенных ограничений, но традиция принимать его на ночь скорее неоправданна, как раз из-за вероятности рефлюкса,отметил медик.

Если выпить слишком много кефира, это может вызвать газообразование, нарушение пищеварения, тошноту. 

Диабетикам стоит с осторожностью принимать кефир, поскольку он может влиять на уровень сахара в крови.

Подробнее о кефире:

Польза:

1. Кефир богат полезными веществами, такими как кальций, витамин B12, фолиевая кислота и пробиотики. В нем много белка. Он может помочь укрепить иммунную систему, поддерживать здоровье костей и улучшать пищеварение.

2. Кефир содержит живые культуры бактерий, которые могут быть полезны для здоровья кишечника и микрофлоры. Пробиотики улучшают пищеварение, укрепляют иммунную систему и снижают риск развития некоторых заболеваний.

3. В результате ферментации кефир содержит меньше лактозы, чем обычное молоко. Это делает его более переносимым для людей с непереносимостью лактозы.

Вред кефира:

1. Аллергические реакции. Некоторые люди могут быть аллергичны к кефиру или компонентам, используемым в процессе его производства.

2. Пищевое отравление. Если кефир неправильно хранится или производится в несанитарных условиях, он может стать источником пищевого отравления.

3. Воздействие на зубы Кефир содержит кислоты, которые могут разрушать эмаль зубов. 

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