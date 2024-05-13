Врачи Малышева и Мануковский: онемение рук и ног может быть симптомом злокачественной опухоли в спинном мозге

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руки

Онемение рук и ног может быть симптомом серьезного заболевания. Об этом рассказали врач и телеведущая Елена Малышева и нейрохирург Вадим Мануковский.

Рекомендации медики дали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

По словам врачей, злокачественную опухоль в спинном мозге можно обнаружить на ранней стадии. 

— Если появляется какое-то онемение в руках, в ногах, то надо обязательно идти к неврологу, — подчеркнули специалисты.

Такие проявления могут быть симптомами развития рака.

Онемение в руках и ногах может быть вызвано различными причинами:

Сдавливание нервов в шейном или поясничном отделе. Это может быть вызвано грыжей диска, остеохондрозом или другими проблемами позвоночника.

Синдром карпального канала (туннельный синдром). Это состояние, при котором нервы в запястье сдавливаются, что вызывает онемение и покалывание в руках.

Периферическая нейропатия. Повреждение периферических нервов обычно вызвано сахарным диабетом, алкоголизмом, инфекциями или другими причинами. Онемение в руках и ногах является одним из распространенных симптомов этого состояния.

Сосудистые проблемы. Сужение или блокировка кровеносных сосудов может приводить к недостаточному кровоснабжению рук и ног, что вызывает онемение.

Недостаток витаминов и минералов. Недостаток витаминов B12, B6 или минералов, таких как железо или кальций, может вызывать онемение в руках и ногах.

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