Хирург Умнов: почему при при склонности к варикозу нельзя пить больше трех чашек кофе в день

Варикозное расширение вен — заболевание, сопровождающееся истончением венозной стенки и увеличением просвета вен. Из-за варикоза повышается риск формирования тромбов.По словам специалиста, кофеин обладает неприятным эффектом для такого рода заболеваний: он сужает кровеносные сосуды. Если вы употребляете не более трех чашек в день, то проблем, скорее всего не будет.— предупредил хирург в беседе с NEWS.ru При поступлении кофеина в кровь происходит спазм сосудов, из-за чего активируются надпочечники, продолжил врач. Выработка адреналина увеличивается, что приводит к увеличению частоты сердцебиения.Далее кровь от периферии перенаправляется к жизненно важным органам: головному мозгу, сердцу, печени. В результате в глубоких венах ног, кроме спазма, происходит еще и уменьшение крови в венозном русле. Это может способствовать появлению тромбоза и воспаления стенок этих сосудов.Стоит помнить, что к варикозу приводит комплекс факторов, а не только злоупотребление кофе, подчеркнул врач.1. Генетическая предрасположенность. Наследственность играет важную роль в развитии варикозного расширения вен. Если у ваших родственников был варикоз, у вас может быть повышенный риск развития этого состояния.2. Слабость стенок вен. Варикоз может быть вызван слабостью стенок вен, что делает их более подверженными расширению и деформации.3. Недостаточная физическая активность. Отсутствие регулярной физической активности приводит к слабости мышц и снижению кровотока.4. Беременность. Во время беременности уровень прогестерона повышается, что может ослабить стенки вен и способствовать развитию варикоза.5. Ожирение. Избыточный вес оказывает дополнительное давление на вены, они расширяются.6. Длительное нахождение в неподвижном положении, особенно стоя или сидя, затрудняет кровоток.7. Травма или воспаление вен могут повредить стенки вен и привести к их расширению.Начальная стадия проявляется усталостью и тяжестью в ногах после рабочего дня. Могут быть отеки стоп, лодыжек и нижней части голени, появляются сосудистые звездочки на ногах, ночные судороги в икрах и боли по ходу вен. Эту стадию называют поверхностной из-за образования сосудистых паутинок.Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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