Хирург Умнов: почему при при склонности к варикозу нельзя пить больше трех чашек кофе в день

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кофе
Если человек болен варикозом или имеет склонность к этому заболеванию, ему нельзя злоупотреблять кофе. Об этом рассказал хирург Александр Умнов.

Варикозное расширение вен — заболевание, сопровождающееся истончением венозной стенки и увеличением просвета вен. Из-за варикоза повышается риск формирования тромбов.

По словам специалиста, кофеин обладает неприятным эффектом для такого рода заболеваний: он сужает кровеносные сосуды. Если вы употребляете не более трех чашек в день, то проблем, скорее всего не будет.

— Но если пить кофе как воду возможно развитие не только артериальной гипертонии, но и варикозного расширения вен нижних конечностей, — предупредил хирург в беседе с NEWS.ru.

При поступлении кофеина в кровь происходит спазм сосудов, из-за чего активируются надпочечники, продолжил врач. Выработка адреналина увеличивается, что приводит к увеличению частоты сердцебиения.

Далее кровь от периферии перенаправляется к жизненно важным органам: головному мозгу, сердцу, печени. В результате в глубоких венах ног, кроме спазма, происходит еще и уменьшение крови в венозном русле. Это может способствовать появлению тромбоза и воспаления стенок этих сосудов.

Стоит помнить, что к варикозу приводит комплекс факторов, а не только злоупотребление кофе, подчеркнул врач.

Вот некоторые из причин:

1. Генетическая предрасположенность. Наследственность играет важную роль в развитии варикозного расширения вен. Если у ваших родственников был варикоз, у вас может быть повышенный риск развития этого состояния.

2. Слабость стенок вен. Варикоз может быть вызван слабостью стенок вен, что делает их более подверженными расширению и деформации.

3. Недостаточная физическая активность. Отсутствие регулярной физической активности приводит к слабости мышц и снижению кровотока.

4. Беременность. Во время беременности уровень прогестерона повышается, что может ослабить стенки вен и способствовать развитию варикоза.

5. Ожирение. Избыточный вес оказывает дополнительное давление на вены, они расширяются.

6. Длительное нахождение в неподвижном положении, особенно стоя или сидя, затрудняет кровоток.

7. Травма или воспаление вен могут повредить стенки вен и привести к их расширению.

Как понять что начинается варикоз?

Начальная стадия проявляется усталостью и тяжестью в ногах после рабочего дня. Могут быть отеки стоп, лодыжек и нижней части голени, появляются сосудистые звездочки на ногах, ночные судороги в икрах и боли по ходу вен. Эту стадию называют поверхностной из-за образования сосудистых паутинок.

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