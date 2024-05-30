У 46-летнего россиянина, который часто жаловался на усталость, нашли редкую болезнь. Какие еще у нее симптомы?
46-летний житель Ростова-на-Дону постоянно чувствовал усталость. Он решил обратиться к врачам.
Как рассказали в донском минздраве, мужчина жаловался на быструю утомляемость и слабость, а еще сообщил, что ему тяжело разжимать руки. Все шло по нарастающей, состояние мешало работать.
Как показало обследование, у пациента — редкое генетическое заболевание. Это болезнь Штайнерта (её также называют миотонической дистрофией). К сожалению, вылечить её невозможно. Медики дали рекомендации, которые помогут облегчить состояние больного.
— В результате обследования был зарегистрирован необычный феномен: признаки двух заболеваний – мышечной дистрофии и миотонические разряды. В крови отмечалось резкое повышение креатинфосфокиназы. Сочетание этих признаков позволило заподозрить редкое заболевание – болезнь Штейнерта, — говорится в сообщении минздрава.
Болезнь обычно дебютирует на 2-3 десятилетии.
Симптомы миотонической дистрофии:
Миотонический спазм и затруднения при разгибании пальцев рук.
Фронтальное облысение лба.
Слабость мышц лица, шеи, конечностей.
Миотоническая катаракта.
Кардиологические и эндокринные нарушения.
На сегодняшний день нет специфического лечения для миотонической дистрофии. Симптоматическое лечение может включать физиотерапию, противосудорожные препараты и другие подходы для поддержания качества жизни пациента.
Прогноз: Миотоническая дистрофия является хроническим заболеванием, прогрессирующим со временем. Прогноз может варьироваться в зависимости от тяжести симптомов и индивидуальных особенностей пациента.
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