Врач Шипулина: крупные клещи с высокой невосприимчивостью к химическим препаратам могут попасть в Россию. Какие болезни они переносят?
Несколько европейских стран заполонили огромные клещи Hyalomma lusitanicum, мигрировавшие из жарких регионов Африки и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщают жители Великобритании, Германии, Швеции, Испании, Южной Италии.
Клещи Hyalomma lusitanicum отличаются от своих собратьев агрессивностью, риск заражения смертельно опасными заболеваниями, которые они переносят, возрастает в разы.
Чем опасны эти кровососущие, могут ли они добраться до России и как защититься от клещевых атак, «Ленте.ру» рассказали врачи.
По словам кандидата медицинских наук, врача клинической лабораторной диагностики Ольги Шипулиной, ниаболее опасны три вида клещей: иксодовые, аргасовые и гамазовые.
В России ареал распространения иксодовых клещей постоянно расширяется. Hyalomma lusitanicum относятся как раз к иксодовым клещам. Они крупнее по размеру и активнее тех, кто обитает в лесах и тайге.
Важно: Hyalomma lusitanicum отличаются высокой невосприимчивостью к противоклещевым химическим препаратам, которыми обрабатывают территории.
Они могут быть переносчиками Конго-крымской геморрагической лихорадки, а также риккетсий — бактериальных инфекций, среди которых сибирский клещевой тиф, лихорадка Бутоннез и лихорадка Ку.
Появления Hyalomma lusitanicum в Центральной России вполне можно ожидать с учетом климатических изменений и миграции перелетных птиц, отметила Шипулина.
Что такое Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ)? Симптомы появляются внезапно:
- повышение температуры,
- мышечные боли,
- головокружения,
- боли и ригидности шеи,
- боли в спине или пояснице,
- воспаления глаз и чувствительность к свету.
Может быть тошнота, рвота, диарея, боль в области живота и боль в горле, далее следуют резкие перепады настроения и спутанность сознания. Через 2-4 дня возбуждение может смениться сонливостью, депрессией и утомляемостью, а боль в области живота может локализоваться в правой верхней части с увеличением печени. Летальность составляет 10-40%.
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