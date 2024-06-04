Врач Шипулина: крупные клещи с высокой невосприимчивостью к химическим препаратам могут попасть в Россию. Какие болезни они переносят?

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собака

Несколько европейских стран заполонили огромные клещи Hyalomma lusitanicum, мигрировавшие из жарких регионов Африки и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщают жители Великобритании, Германии, Швеции, Испании, Южной Италии.

Клещи Hyalomma lusitanicum отличаются от своих собратьев агрессивностью, риск заражения смертельно опасными заболеваниями, которые они переносят, возрастает в разы.

Чем опасны эти кровососущие, могут ли они добраться до России и как защититься от клещевых атак, «Ленте.ру» рассказали врачи.

По словам кандидата медицинских наук, врача клинической лабораторной диагностики Ольги Шипулиной, ниаболее опасны три вида клещей: иксодовые, аргасовые и гамазовые. 

В России ареал распространения иксодовых клещей постоянно расширяется. Hyalomma lusitanicum относятся как раз к иксодовым клещам. Они крупнее по размеру и активнее тех, кто обитает в лесах и тайге. 

Важно: Hyalomma lusitanicum отличаются высокой невосприимчивостью к противоклещевым химическим препаратам, которыми обрабатывают территории.

Они могут быть переносчиками Конго-крымской геморрагической лихорадки, а также риккетсий — бактериальных инфекций, среди которых сибирский клещевой тиф, лихорадка Бутоннез и лихорадка Ку.

Появления Hyalomma lusitanicum в Центральной России вполне можно ожидать с учетом климатических изменений и миграции перелетных птиц, отметила Шипулина.

Что такое Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ)? Симптомы появляются внезапно:
  • повышение температуры, 
  • мышечные боли, 
  • головокружения, 
  • боли и ригидности шеи, 
  • боли в спине или пояснице, 
  • воспаления глаз и чувствительность к свету. 

Может быть тошнота, рвота, диарея, боль в области живота и боль в горле, далее следуют резкие перепады настроения и спутанность сознания. Через 2-4 дня возбуждение может смениться сонливостью, депрессией и утомляемостью, а боль в области живота может локализоваться в правой верхней части с увеличением печени. Летальность составляет 10-40%.

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