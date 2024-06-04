Врач Шипулина: крупные клещи с высокой невосприимчивостью к химическим препаратам могут попасть в Россию. Какие болезни они переносят?

повышение температуры,

мышечные боли,

головокружения,

боли и ригидности шеи,

боли в спине или пояснице,

воспаления глаз и чувствительность к свету.

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