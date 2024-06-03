Врачи нашли женщину с редчайшим «синдромом автопивоварни». Какие антибиотики она принимала много лет?
Канадские врачи сообщили о 50-летней пациентке, страдающей редчайшим «синдромом автопивоварни». К его развитию мог привести прием антибиотиков и лекарств от гастрита.
Случай описан в Canadian Medical Association Journal. По словам медиков, антибиотики, а, точнее, последствия их приема, сформировали в кишечнике женщины колонии дрожжей, поглощающих сахар и преобразовывающих его в этиловый спирт.
Что такое Синдром автопивоварни?
Синдром ферментации кишечника — редкое заболевание, при котором в пищеварительной системе в результате эндогенной ферментации образуется опьяняющее количество этанола. Человек постоянно чувствует себя пьяным, несмотря на полный отказ от алкоголя. Речь идет о сонливости, невнятной речиь, утрате координации движений.
Что касается описываемой пациентки, то содержание алкоголя в ее крови составляло от 30 до 62 ммоль/л — при норме до 2 ммоль/л.
Выяснилось, что женщина несколько лет лечилась от инфекций мочеполовой системы. Она принимала антибиотики нитрофурантоин и ципрофлоксацин.
Кроме того, у пациентки был гастрит, его она тоже лечила таблетками.
Комбинация препаратов (вкупе с генетическими особенностями организма) создала в кишечнике благоприятную среду для возникновения и развития колоний дрожжей. Они активно поглощали попадающий в организм сахар, перерабатывая его в спирт.
Лечили женщину противогрибковыми препаратами. Также показана диета в уменьшением углеводов и увеличением белка. Сахар преобразуется в алкоголь, поэтому любая диета, которая снижает его количество, снижает количество алкоголя, которое из него может быть получено.
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