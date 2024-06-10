Отеки и слабость: врач Городова рассказала, почему нельзя пить воду залпом

Опухшие конечности. Кожа может выглядеть натянутой и блестящей.

Утренняя скованность. Если вы замечаете, что ваши ноги становятся более опухшими утром и постепенно уменьшаются в течение дня, это может быть признаком отечности.

Ощущение тяжести и напряжения, особенно в конце дня или после длительного сидения или стояния.

Отпечаток от пальца. Если вы нажмете на опухшую область и останется отпечаток от пальца, это может указывать на наличие отечности.

Увеличение объема живота. Отечность может также затрагивать внутренние органы, такие как печень или почки, что может привести к увеличению объема живота.

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