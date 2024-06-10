Отеки и слабость: врач Городова рассказала, почему нельзя пить воду залпом

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вода

Пить воду залпом может быть опасно для здоровья. Об этом рассказала ростовский врач-эпидемиолог Анна Городова.

Она напомнила, что вода утоляет жажду через 5–10 минут после выпивания, поэтому в пите залпом, в принципе, не смысла.

— Не стоит выпивать много воды сразу, залпом. Жажду так не утолить, а отечность и слабость могут появиться, — отметила медик.

В жару лучше выбрать воду без газа, натуральные соки, столовую минеральную воду и зеленый чай. Алкоголь и сладкие напитки следует исключить. Ограничивать себя в питье во время жары не нужно, но пить лучше медленно и небольшими глотками.

Из-за сильного потоотделения в жару может произойти значительная потеря соли, что приведет к судорогам мышц рук, ног, живота. 

Как правильно пить воду?

1. Рекомендуется пить около 8 стаканов (2 литра) воды в течение дня. Однако индивидуальные потребности могут различаться в зависимости от физической активности, климата и других факторов.

2. Пейте воду равномерно в течение дня. Это поможет организму лучше усваивать воду и поддерживать гидратацию на протяжении всего дня.

3. Питье воды перед едой поможет уменьшить аппетит и контролировать прием пищи. Это также помогает улучшить пищеварение и усвоение питательных веществ.

4. Избегайте обезвоживания. Жажда — это уже признак того, что организм испытывает дефицит воды. Пейте воду регулярно, чтобы поддерживать оптимальный уровень гидратации.

5. Выбирайте качественную воду.

6. Учитывайте потребности воды при физической активности: организм теряет больше влаги через пот. 

7. Помните, что каждый организм индивидуален, прислушивайтесь к себе.

Напомним признаки отечности:
  • Опухшие конечности. Кожа может выглядеть натянутой и блестящей.
  • Утренняя скованность. Если вы замечаете, что ваши ноги становятся более опухшими утром и постепенно уменьшаются в течение дня, это может быть признаком отечности.
  • Ощущение тяжести и напряжения, особенно в конце дня или после длительного сидения или стояния.
  • Отпечаток от пальца. Если вы нажмете на опухшую область и останется отпечаток от пальца, это может указывать на наличие отечности.
  • Увеличение объема живота. Отечность может также затрагивать внутренние органы, такие как печень или почки, что может привести к увеличению объема живота.

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