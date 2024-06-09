Гастроэнтеролог Лебедева: жвачки и сосательные конфеты становятся причиной аэрофагии, что приводит к метеоризму и отрыжке

Неврозы и стрессы

Пониженное или избыточное слюноотделение (частая проблема из-за рефлюкса и эмоционального напряжения).

Еда на бегу, переедание, неправильное пережевывание пищи.

Большие глотки воды, когда мы пьем залпом.

Курение

Риниты и синуситы: слизь в носоглотке способствует вздутию.

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