Гастроэнтеролог Лебедева: жвачки и сосательные конфеты становятся причиной аэрофагии, что приводит к метеоризму и отрыжке
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что человек ежедневно проглатываем 2-3 литра воздуха, который затем «путешествует» по всему желудочно-кишечному тракту. Иногда его становится слишком много, и тогда мы говорим об аэрофагии.
Аэрофагия – функциональное расстройство, при котором происходит непроизвольное заглатывание воздуха.
Лебедева назвала причины аэрофагии:
- Неврозы и стрессы
- Пониженное или избыточное слюноотделение (частая проблема из-за рефлюкса и эмоционального напряжения).
- Еда на бегу, переедание, неправильное пережевывание пищи.
- Большие глотки воды, когда мы пьем залпом.
- Курение
- Риниты и синуситы: слизь в носоглотке способствует вздутию.
— Жевательные резинки и сосательные конфеты: они тоже могут стать причиной, — отметила медик в своем блоге.
Избыточное количество воздуха в желудке приводит к дискомфорту, это причина вздутий, метеоризма, отрыжки. Последствия могут быть серьезными: язвенная болезнь, ГЭРБ, растяжение и ослабление кардии.
Лечение аэрофагии может включать изменение пищевого поведения, избегание жевательной резинки и газированных напитков, а также управление стрессом и тревогой. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные медицинские вмешательства или консультация специалиста.
Напомним симптомы вздутия живота:
1. Ощущение напряжения и дискомфорта в животе.
2. Увеличение объема живота или ощущение его расширения.
3. Ощущение переполненности или тяжести в животе.
4. Частые позывы на отрыжку.
5. Боли, колики.
6. Изменение аппетита или чувство насыщения после небольшого количества пищи.
7. Диарея или запоры.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнетеролог
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