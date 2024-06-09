Гастроэнтеролог Лебедева: жвачки и сосательные конфеты становятся причиной аэрофагии, что приводит к метеоризму и отрыжке

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живот

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что человек ежедневно проглатываем 2-3 литра воздуха, который затем «путешествует» по всему желудочно-кишечному тракту. Иногда его становится слишком много, и тогда мы говорим об аэрофагии.

Аэрофагия – функциональное расстройство, при котором происходит непроизвольное заглатывание воздуха.

Лебедева назвала причины аэрофагии:

  • Неврозы и стрессы
  • Пониженное или избыточное слюноотделение (частая проблема из-за рефлюкса и эмоционального напряжения).
  • Еда на бегу, переедание, неправильное пережевывание пищи.
  • Большие глотки воды, когда мы пьем залпом.
  • Курение
  • Риниты и синуситы: слизь в носоглотке способствует вздутию.

— Жевательные резинки и сосательные конфеты: они тоже могут стать причиной, — отметила медик в своем блоге.

Избыточное количество воздуха в желудке приводит к дискомфорту, это причина вздутий, метеоризма, отрыжки. Последствия могут быть серьезными: язвенная болезнь, ГЭРБ, растяжение и ослабление кардии.

Лечение аэрофагии может включать изменение пищевого поведения, избегание жевательной резинки и газированных напитков, а также управление стрессом и тревогой. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные медицинские вмешательства или консультация специалиста.

Напомним симптомы вздутия живота:

1. Ощущение напряжения и дискомфорта в животе.
2. Увеличение объема живота или ощущение его расширения.
3. Ощущение переполненности или тяжести в животе.
4. Частые позывы на отрыжку.
5. Боли, колики.
6. Изменение аппетита или чувство насыщения после небольшого количества пищи.
7. Диарея или запоры.

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Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнетеролог
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Теги : метеоризм, вздутие живота, аэрофагия
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