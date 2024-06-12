Гастроэнтеролог Лебедева: усталость и экзема могут указывать на синдром «дырявого кишечника»

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женщина

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что такое «дырявый кишечник» и какие симптомы могут указывать на эту патологию. В данном случае речь не идет о настоящих «дырках» либо травмах.

Повышенная проницаемость кишечника, также известная как синдром проницаемого кишечника, является состоянием, при котором стенки кишечника становятся более проницаемыми, чем обычно. Это может привести к проникновению вредных веществ, бактерий и пищевых частиц из кишечника в кровь и вызвать воспаление и другие негативные реакции в организме. То есть вместе с полезными веществами в кровь попадают бактерии и токсины.

Лебедева указывает на следующие симптомы:
  • Усталость и вялость 
  • Проблемы с кожей: акне, экзема, розацеа 
  • Вздутие живота и изжога 
  • Боли в животе 
  • Непереносимость некоторых продуктов 
  • Диарея или запор.
  • Повышенная нервозность, перепады настроения
  • Проблемы со сном

Что приводит к такому состоянию? 
  • Частое употребление тяжелой жирной пищи.
  • Воспалительные заболевания кишечника.
  • Нарушение баланса кишечной микрофлоры
  • Алкоголь и курение.
  • Неконтролируемый прием лекарств.
  • Гормональный дисбаланс.
  • Стресс.

— Эти факторы приводят к трещинам в слизистой кишечника, и вредные вещества проникают внутрь, — отметила медик в своем блоге.

Лечение повышенной проницаемости кишечника обычно включает изменение питания, исключение пищевых продуктов, которые могут вызывать воспаление, прием пробиотиков для восстановления здоровой микрофлоры, а также управление стрессом и поддержание здорового образа жизни.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнетеролог
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Теги : дырявый кишечник, усталость, экзема
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