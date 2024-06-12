Гастроэнтеролог Лебедева: усталость и экзема могут указывать на синдром «дырявого кишечника»
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что такое «дырявый кишечник» и какие симптомы могут указывать на эту патологию. В данном случае речь не идет о настоящих «дырках» либо травмах.
Повышенная проницаемость кишечника, также известная как синдром проницаемого кишечника, является состоянием, при котором стенки кишечника становятся более проницаемыми, чем обычно. Это может привести к проникновению вредных веществ, бактерий и пищевых частиц из кишечника в кровь и вызвать воспаление и другие негативные реакции в организме. То есть вместе с полезными веществами в кровь попадают бактерии и токсины.
Лебедева указывает на следующие симптомы:
- Усталость и вялость
- Проблемы с кожей: акне, экзема, розацеа
- Вздутие живота и изжога
- Боли в животе
- Непереносимость некоторых продуктов
- Диарея или запор.
- Повышенная нервозность, перепады настроения
- Проблемы со сном
Что приводит к такому состоянию?
- Частое употребление тяжелой жирной пищи.
- Воспалительные заболевания кишечника.
- Нарушение баланса кишечной микрофлоры
- Алкоголь и курение.
- Неконтролируемый прием лекарств.
- Гормональный дисбаланс.
- Стресс.
— Эти факторы приводят к трещинам в слизистой кишечника, и вредные вещества проникают внутрь, — отметила медик в своем блоге.
Лечение повышенной проницаемости кишечника обычно включает изменение питания, исключение пищевых продуктов, которые могут вызывать воспаление, прием пробиотиков для восстановления здоровой микрофлоры, а также управление стрессом и поддержание здорового образа жизни.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнетеролог
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