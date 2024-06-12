Гастроэнтеролог Лебедева: усталость и экзема могут указывать на синдром «дырявого кишечника»

Усталость и вялость

Проблемы с кожей: акне, экзема, розацеа

Вздутие живота и изжога

Боли в животе

Непереносимость некоторых продуктов

Диарея или запор.

Повышенная нервозность, перепады настроения

Проблемы со сном

Частое употребление тяжелой жирной пищи.

Воспалительные заболевания кишечника.

Нарушение баланса кишечной микрофлоры

Алкоголь и курение.

Неконтролируемый прием лекарств.

Гормональный дисбаланс.

Стресс.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.