Гастроэнтеролог Кашух: магазинный квас содержит слишком много сахара
Квас считается полезным для здоровья напитком, но только в том случае, если вы точно знаете, какие ингредиенты и в каком количестве он содержит. Магазинный квас, как минимум, слишком сладкий.
Как рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух, производственный квас считается безалкогольным, несмотря на наличие спирта. Если производственен стандарты не соблюдают, напиток может перебродить.
— Бывает, что из-за нарушений на производстве квас продолжает бродить в таре, в таком случае есть риск купить «хмельной» напиток, — отметила Кашух.
При этом даже перебродивший квас скорее «ударит» по органам пищеварения, а не в голову.
По мнению медика, даже домашний квас полезен меньше, чем иные ферментированные продукты (кефир и квашеные овощи). Она советует не пить квас диабетикам, аллергикам, детям младше семи лет.
Пара стаканов кваса в день вреда не принесет, но увлекаться им не стоит.
Что говорят о пользе домашнего кваса?
- Пробиотики. Квас, приготовленный с использованием культур молочнокислых бактерий, содержит пробиотики, которые могут способствовать здоровью кишечника. Пробиотики помогают поддерживать баланс микрофлоры в кишечнике и улучшают пищеварение.
- Витамины и минералы: такие как витамин В, железо и магний.
- Антиоксиданты. Некоторые исследования показывают, что квас может содержать антиоксиданты, помогающие защищать организм от свободных радикалов и воспаления.
Ферментированные продукты — пищевые продукты, которые прошли процесс ферментации, при котором микроорганизмы, такие как бактерии, грибы или дрожжи, разлагают углеводы и другие компоненты пищи. Это приводит к образованию новых соединений, которые придают продукту особый вкус, текстуру и питательные свойства.
1. Кисломолочные продукты: йогурт, кефир и творог, которые производятся с использованием молочнокислых бактерий.
2. Кимчи: корейская ферментированная капуста.
3. Сауэркраут: ферментированная капуста, которая обладает кислым вкусом и хрустящей текстурой. С
4. Мисо: японская паста, приготовленная из ферментированной сои и других ингредиентов.
5. Комбуча: напиток, полученный путем ферментации сладкого чая с использованием комбуча-гриба.
6. Темпе: индонезийский продукт из ферментированной сои, обладает богатым вкусом и высоким содержанием белка.
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