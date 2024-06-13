Гастроэнтеролог Кашух: магазинный квас содержит слишком много сахара

Пробиотики. Квас, приготовленный с использованием культур молочнокислых бактерий, содержит пробиотики, которые могут способствовать здоровью кишечника. Пробиотики помогают поддерживать баланс микрофлоры в кишечнике и улучшают пищеварение.

Витамины и минералы: такие как витамин В, железо и магний.

Антиоксиданты. Некоторые исследования показывают, что квас может содержать антиоксиданты, помогающие защищать организм от свободных радикалов и воспаления.

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