Хирург Умнов: чтобы быстро протрезветь, съешьте рисовую молочную кашу
Чтобы быстро протрезветь, нужно съесть рисовую молочную кашу. Об этом и других способах рассказал хирург Александр Умнов.
— Рисовая молочная каша обволакивает желудок и способствует заживлению дефектов, вызванных этиловым спиртом, — отметил специалист.
Другие способы быстро протрезветь, которые он назвал:
- Погулять,
- принять холодный душ,
- сделать массаж ступней и мочек ушей,
- вызвать рвоту,
- сладкий черный чай,
- активированный уголь.
— Важно пить минералку без газа для восстановления водно-электролитного баланса в теле, — рассказал врач.
Магического средства, чтобы сразу стать трезвым нет. Но есть общие правила, облегчающие состояние.
1. Гидратация. Пейте много воды, чтобы помочь организму вымывать алкоголь и предотвратить обезвоживание.
2. Питательная еда. Употребляйте пищу, богатую белками, углеводами и жирами, чтобы помочь организму восстановиться и обеспечить необходимые питательные вещества.
3. Отдых. Позвольте себе отдохнуть и восстановиться. Попробуйте поспать или просто расслабиться.
4. Физическая активность. Легкая физическая активность, такая как прогулка или умеренные упражнения, может помочь ускорить обмен веществ и улучшить самочувствие.
5. Избегайте кофеина. Хотя кофе поможет проснуться, он также может усилить дегидратацию. Лучше выбрать безкофеиновые напитки или пить больше воды.
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