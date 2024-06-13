Хирург Умнов: чтобы быстро протрезветь, съешьте рисовую молочную кашу

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стакан

Чтобы быстро протрезветь, нужно съесть рисовую молочную кашу. Об этом и других способах рассказал хирург Александр Умнов.

— Рисовая молочная каша обволакивает желудок и способствует заживлению дефектов, вызванных этиловым спиртом, — отметил специалист.

Другие способы быстро протрезветь, которые он назвал:
  • Погулять, 
  • принять холодный душ, 
  • сделать массаж ступней и мочек ушей,
  • вызвать рвоту,
  • сладкий черный чай, 
  • активированный уголь. 

— Важно пить минералку без газа для восстановления водно-электролитного баланса в теле, — рассказал врач.

Магического средства, чтобы сразу стать трезвым нет. Но есть общие правила, облегчающие состояние.

1. Гидратация. Пейте много воды, чтобы помочь организму вымывать алкоголь и предотвратить обезвоживание.

2. Питательная еда. Употребляйте пищу, богатую белками, углеводами и жирами, чтобы помочь организму восстановиться и обеспечить необходимые питательные вещества.

3. Отдых. Позвольте себе отдохнуть и восстановиться. Попробуйте поспать или просто расслабиться.

4. Физическая активность. Легкая физическая активность, такая как прогулка или умеренные упражнения, может помочь ускорить обмен веществ и улучшить самочувствие.

5. Избегайте кофеина. Хотя кофе поможет проснуться, он также может усилить дегидратацию. Лучше выбрать безкофеиновые напитки или пить больше воды.

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