Хирург Умнов: чтобы быстро протрезветь, съешьте рисовую молочную кашу

Погулять,

принять холодный душ,

сделать массаж ступней и мочек ушей,

вызвать рвоту,

сладкий черный чай,

активированный уголь.

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